Cận cảnh thời trang thảm đỏ VMAs 2020 của dàn sao Âu Mỹ: Miley Cyrus, Bella Hadid, Lady Gaga,...

Giải Video âm nhạc của MTV (VMAs) năm nay trông khác rất nhiều so với những năm trước. Được dẫn dắt bởi nữ ca sĩ diễn viên Keke Palmer, lễ trao giải thường niên này nhằm tôn vinh những tác phẩm âm nhạc hay nhất vào năm 2020. Hiện chương trình đang được tổ chức tại khu vực ngoài trời an toàn trên khắp Thành phố New York (kéo dài năm quận) nhằm tránh lây lan dịch COVID.

Lễ trao giải MTV VMAs 2020 diễn ra tại New York.

Mặc dù sự kiện năm nay sẽ không có lượng khán giả lớn, nhưng VMAs vẫn có một danh sách các nghệ sĩ biểu diễn toàn sao Âu Mỹ "khủng" như Lady Gaga và Ariana Grande (đang biểu diễn cùng nhau), BTS, Miley Cyrus, The Weeknd, Doja Cat và hơn thế nữa. Tất cả những người trong số họ sẽ trình diễn trong những khoảng thời gian và sân khấu khác nhau để phô diễn các bản hit của họ.

MC Keke Palmer của VMAs 2020.

Bất chấp những nỗ lực cách ly xã hội được đưa vào chương trình năm nay như hầu hết các buổi biểu diễn đều được ghi hình trước - vẫn sẽ có những sự kiện thảm đỏ diễn ra tại VMAs 2020. Tuy nhiên, các Ngôi Sao cũng đã tạo dáng trên thảm đỏ trước khi chương trình phát sóng vào tối nay.

Đây là bước đánh dấu một trong những sự kiện lớn đầu tiên diễn ra trực tiếp kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Với tinh thần hào nhoáng, lồng lộn của VMAs mọi năm, 2020 cũng không ngoại lệ khi được chứng kiến thời trang thảm đỏ của dàn sao lớn. Cùng điểm qua những sao có gu ăn mặc được đánh giá cao nhất trong VMAs 2020.

Người mẫu Bella Hadid tái hiện phong cách và kiểu tóc đậm chất Y2K của những năm 1995 trong bộ trang phục bằng vải voan mỏng manh, khoét xẻ táo bạo khoe vòng 1 hút mắt.

Bella Hadid khoe vòng 1 với bộ đồ đậm chất Y2K.

Miley Cyrus lại có lựa chọn táo bạo hơn với nội y đen và vải quây trong suốt đính đá lấp lánh. Phần tay rời như một chiếc găng dài khiến tổng thể bộ trang phục trở nên sang chảnh hơn dù khá "kiệm vải".

Miley Cyrus vẫn "nổi loạn" như thường lệ.

Lady Gaga vẫn không thoát khỏi những ý tưởng về trang phục điên rồ từ những mùa VMAs trước. Lấy cảm hứng từ phong cách futuristic, cô ca sĩ diện trang phục vải bạc bóng căng phồng cùng chiếc "bể cá" thủy tinh đội đầu như một nữ phi hành gia thực thụ. Đôi giày đen cao vài chục phân khiến khán giả khôn khỏi ngưỡng mộ tại sao Lady Gaga có thể đi lại với đôi giày kém thoải mái tới vậy.

Phong cách futuristic rất hợp với Lady Gaga.

Nam ca sĩ The Weeknd lựa chọn tái hiện lại tạo hình trong MV Blinding Lights nổi tiếng của mình hồi đầu năm. Lớp trang điểm như bị đánh bầm dập của anh chàng khiến fan không khỏi xuýt xoa bởi chàng ca sĩ vào vai... nhập tâm quá.

The Weeknd "bầm dập" xuất hiện trên thảm đỏ.

Doja Cat - nữ ca sĩ hot nhất nhì mạng xã hội TikTok - đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 và sẵn sàng để tỏa sáng trên thảm đỏ VMA với váy kim tuyến lấp lánh màu cam đỏ khoét ngực sâu điểm xuyết vòng cổ đính đá "tông xuyệt tông".

Doja Cat không thể lấp lánh hơn với váy kim tuyến nổi bật.

Nữ diễn viên Joey King của bộ phim "Kissing Booth" đình đám quyết định "chơi lớn" khi diện váy Versace sang trọng kết hợp cùng trang sức vàng cỡ lớn. Tổng thể bộ trang phục toát lên phong thái quý tộc, trưởng thành hơn hẳn những đồng nghiệp khác.

Joey King già dặn trong bộ váy Versace theo phong cách sang trọng, cổ điển.

