Cận cảnh trung tâm y tế hàng đầu tại Mỹ đang điều trị cho tổng thống Donald Trump và phu nhân

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sau khi được xác nhận dương tính với COVID-19 đã chính thức nhập viện để "tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra". Cả hai đã di chuyển bằng trực thăng tới Walter Reed. Đây là trung tâm y tế hàng đầu chuyên phục vụ cho các tổng thống, quan chức cấp cao và binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến đấu.

Hình ảnh tổng thống Trump đáp cánh xuống trung tâm y tế Walter Reed

Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed có một dãy phòng riêng do Nhà Trắng kiểm soát để phục vụ chăm sóc y tế đặc biệt cho tổng thống trong những trường hợp xấu nhất. Theo nhà báo Scott MacFarlane của Guardian, trong dãy phòng riêng phục vụ tổng thống nói trên, có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại nhất như phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bếp, phòng họp an ninh.

Toàn cảnh trung tâm y tế Walter Reed

Trong trường hợp tổng thống cần chăm sóc đặc biệt, Walter Reed sẵn sàng cung cấp bác sĩ. Chánh văn phòng Nhà Trắng có văn phòng tại trung tâm y tế này. Và bác sĩ của Nhà Trắng cũng có chỗ ngủ tại đây.

Có phòng dành riêng cho tổng thống và đệ nhất phu nhân với đầy đủ trang thiết bị tiện lợi như một ngôi nhà

Tọa lạc trên mảnh đất có diện tích 113 mẫu Anh (46 ha) ở Quận Columbia, trung tâm y tế Walter Reed phục vụ hơn 150.000 quân nhân tại ngũ và đã nghỉ hưu từ tất cả các ngành của quân đội. Trung tâm được đặt theo tên của Thiếu tá Walter Reed (1851–1902), một bác sĩ quân đội, người đứng đầu nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng bệnh sốt vàng lây truyền qua muỗi chứ không phải do tiếp xúc trực tiếp.

Có đầy đủ phòng khách, phòng ăn

Kể từ khi thành lập, cơ sở chăm sóc y tế WRAMC đã phát triển từ sức chứa 80 giường bệnh lên khoảng 5.500 phòng với diện tích sàn hơn 28 mẫu Anh (11 ha). WRAMC kết hợp với Trung tâm Y tế Hải quân Quốc gia tại Bethesda, Maryland vào năm 2011 để thành lập Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed (WRNMMC) ba dịch vụ. Các khu đất và các tòa nhà lịch sử của khuôn viên cũ đang được tái phát triển thành Công viên tại Walter Reed.

Trang thiết bị y tế hiện đại

Trong thời gian chiến tranh Iraq và Afghanistan, một lượng lớn binh sĩ bị thương trên chiến trường đã được điều trị tại Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed. Hồi tháng 7, Tổng thống Trump từng tới Walter Reed để thăm hỏi các binh sĩ được điều trị tại cơ sở này. Năm 2018, Đệ nhất Phu nhân Melania được điều trị tại Walter Reed do gặp vấn đề về thận.

Hiện đã có phác đồ điều trị tốt nhất cho tổng thống Trump và đệ nhât phu nhân.

