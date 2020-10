Cận cảnh video 'đập hộp' của iPhone 12 và iPhone 12 Pro đầu tiên khiến dân mạng thích thú

Năm nay Apple đã bỏ đi màu Midnight Green trên iPhone 11 Pro để thay thế bằng màu xanh lam Pacific Blue. Đây là một màu sắc này khá bắt mắt và thú vị. Bên cạnh đó, màu than chì của iPhone 12 cũng mang lại những điểm độc đáo và vô cùng khác biệt.

Đập hộp iPhone 12 Pro màu xám Graphite

Sau khi đoạn video này được chia sẻ trên trang Twitter bởi Duan Rui, có thể thấy chiếc iPhone 12 với màu than chì có khung thép không gỉ bóng loáng. Màn hình được bảo vệ bằng giấy than cho tấm nhựa đã sử dụng trong nhiều năm để bảo vệ môi trường.

Cạnh viền vuông vức dễ nhận biết rất có thể sẽ ghi dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ, chỉ cần nhìn cũng biết đó là mẫu iPhone mới nhất của Apple.

Màu than chì trên iPhone 12 này có vẻ bóng hơn, đỡ lỳ hơn những sản phẩm tiền nhiệm. Đặc biệt viền máy bóng loáng nhìn cực đã mắt. Ngoài ra bạn cũng có thể thấy được những chi tiết quen thuộc trên các sản phẩm iPhone như nút nguồn bên cạnh phải, nút chỉnh âm thanh bên cạnh trái của máy. Các chi tiết khác như các cụm phím bấm, khay sim, hộp đựng và phụ kiện trên iPhone 12 Pro đều tương tự như iPhone 12.

Cận cảnh hình ảnh iPhone 12

Một video khác thú vị hơn cho chúng ta thấy cận cảnh về vẻ đẹp của chiếc iPhone 12 màu xanh lam mới tinh. Theo quan sát, màu xanh của đường viền sẽ đậm hơn màu xanh của mặt lưng. Nhiều người cho biết màu này không đẹp bằng Midnight Green trên iPhone 11 Pro. Nhưng đó là tùy vào cảm nhận của mỗi người, chúng ta cứ phải cầm nó trong tay thì mới đưa ra kết luận chính xác được.

Trước giờ Apple đều rất chú trọng đến các màu sắc trên sản phẩm của họ. Hộp của iPhone 12 mỏng hơn, do không có kèm củ sạc và tai nghe.

Những đơn đặt hàng iPhone 12 đầu tiên đã bắt đầu được giao cho các khách hàng đặt trước, nhưng không có đơn nào trong số đó có khả năng đến trước ngày 23/10. Những video này có thể bắt nguồn từ nhà bán lẻ và các cửa hàng khác có năng tiếp cận sớm với các sản phẩm iPhone 12.

Theo Phương Hoa/SKCĐ