Cần gì người yêu, chàng trai này quyết định ôm gà mái du lịch vòng quanh thế giới

Thông thường, trong những chuyến du lịch và khám phá thế giới, người ta hay đi cùng bạn bè hay người yêu để có những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ bên nhau. Thế nhưng, nhiều năm về trước, chàng trai người Pháp này lại khiến cư dân mạng toàn thế giới choáng váng khi quyết định ôm gà mái du lịch vòng quanh thế giới.

Năm 2014, Guirec Soudée quyết định mua 1 con gà với mục đích làm... thức ăn dự trữ. Anh chàng còn dí dỏm đặt tên cho 'cô nàng' là Monique. Thế nhưng, sau đó Soudée đã quyết định từ bỏ ý định sát sinh với Monique chỉ sau một thời gian ngắn. Hóa ra, Monique là một cô gà mái thông minh, hiếu động, đẻ tới 6 trứng/tuần, thậm chí còn cùng Soudée lướt sóng và bắt cá rất... điệu nghệ.

Sau đó, Soudée quyết định cùng Monique đi dung lịch vòng quay thế giới, bắt đầu từ đảo Canary, Tây Ban Nha và giương buồn về phía biển 'hải tặc' Caribe. Tới đây, Soudée tạm dừng chân và xin việc ở một CLB lướt ván địa phương nhằm tích thêm tiền và lương thực. Tới tháng 8/2015, anh cùng Monique tìm được tới Bắc Cực khám phá.

Soudée từng tâm sự về cô bạn đồng hành của mình: "Tôi sợ sóng lớn sẽ cuốn con gà xuống biển. Nhưng nó OK lắm, chỉ loạng choạng chút rồi lấy lại được thăng bằng... Nó là con gà dũng cảm và không gây phiền nhiễu, chỉ cần gọi 'Monique' là nó sẽ sà tới. Tuyệt vời!"

Sau khi tới Băc Cực, Soudée lên kế hoạch cùng Monique đi về Thái Bình Dương khi tiết trời bớt lạnh giá. Hầu hết thời gian lênh đênh trên biển đều được anh chàng vận dụng để viết truyện... thiếu nhi về hành trình du lịch vòng quanh thế giới cùng gà mái Monique.

Được biết, sau khi tới Nam Cực vào năm 2018, 'cặp bài trùng' đặc biệt này đã trở về quê nhà ở Brittany, Pháp. Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh về Soudée và Monique trên đây để thấy độ ngầu của cặp đôi này nhé, cô gái mái này cũng biết cách check-in sống ảo xịn xò đấy chứ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ