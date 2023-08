Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m² thu hút nhiều người quan tâm

Căn hộ giá bán từ 25 - 30 triệu đồng/m² đang được nhiều khách hàng quan tâm, vẫn có lượng giao dịch và thanh khoản nhất định mặc dù thị trường chung còn nhiều khó khăn.

Chung cư giá hợp lý làm ấm thị trường

Từ cuối năm 2022, thị trường xảy ra nhiều biến động. Tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng. Giao dịch, thanh khoản gặp khó ở hầu hết các phân khúc. Nguồn cung nhà ở mới tiếp tục suy giảm do những khó khăn kinh tế và vướng mắc pháp lý. Đặc biệt phân khúc chung cư giá bình dân, vừa túi tiền số lượng sản phẩm vẫn còn hạn chế.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, dự án phát triển nhà ở thương mại hoàn thành trong quý I/2023 chỉ có 14 dự án, giảm một nửa với quý IV/2022 (28 dự án). Trong đó, miền Bắc có 9 dự án với 5.679 căn. Số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án, giảm 7 dự án so với quý IV/2022 (59 dự án). Số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án, giảm 5 dự án so với quý IV/2022 (22 dự án), trong đó tại miền Bắc có 9 dự án.

“Qua số liệu tổng hợp của các địa phương có báo cáo cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022”, Bộ Xây dựng nhận định.

Ở góc độ khác, chung cư thương mại sau nhiều tháng cầm chừng, giá không còn tăng nóng như trước. Giá bán căn hộ gần như đi ngang ở tất cả các phân khúc. Tại một số dự án cao cấp còn diễn ra tình trạng điều chỉnh, giảm giá bán.

Bên cạnh đó, các dự án chào bán giai đoạn vừa qua, hầu hết đều đưa ra nhiều chiêu trò để kích cầu, thu hút khách. Điển hình như: Linh hoạt tiến độ thanh toán, chia nhỏ thành nhiều đợt với thời gian kéo dài; Ưu đãi thanh toán sớm từ 50 - 95% giá trị căn hộ hưởng chiết khấu hấp dẫn 8 - 25%; hỗ trợ lãi suất 0% từ 18 - 36 tháng; thanh toán 30 - 50% giá trị căn hộ, nhận nhà ngay.

Theo đó, thu hút sự quan tâm chú ý hơn của khách hàng, giao dịch chung cư thương mại có phần nhỉnh, ấm hơn các phân khúc khác. Đặc biệt, thị trường cũng ghi nhận hiện tượng: Thay vì thanh toán theo tiến độ, nhiều khách hàng chọn đóng tiền nhanh, sớm để được hưởng chiết khấu tối đa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá, thanh khoản thị trường chỉ xảy ra ở một số dự án. “72% lượng giao dịch thời gian vừa qua là căn hộ chung cư và chủ yếu xoay quanh các sản phẩm bán có tầm giá vừa túi tiền, bởi đáp ứng tốt nhu cầu và khả năng chi trả của số đông”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ.

Thời điểm để sở hữu nhà vừa túi tiền

Ghi nhận tại các đơn vị phân phối cũng cho thấy, những căn hộ giá bán thấp dưới 30 triệu đồng/m², tỷ lệ giao dịch ấm hơn cả.

“Trung bình cứ 10 khách gọi thì phải đến 7 - 8 người có nhu cầu tìm mua căn hộ giá từ 25 - 30 triệu đồng/m²”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc GC Land, đơn vị đang phân phối chính thức dự án chung cư giá bình dân Eurowindow River Park cho hay.

Eurowindow River Park là dự án chung cư cao cấp của nhà phát triển bất động sản uy tín và tiềm lực Eurowindow Holding.

Ông Cường cũng gợi ý thêm, ngoài chung cư Eurowindow River Park có nhiều tiện ích tiện dụng như bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em, gym spa, siêu thị, trung tâm thương mại, rất gần trường học, nhận nhà ngay với gói bàn giao linh hoạt (thô hoặc hoàn thiện cơ bản), giá từ 25 triệu đồng/m², hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cũng như quà tặng hấp dẫn khi mua; khách hàng có thể tham khảo thêm các dự án cũng có tầm giá 25 - 30 triệu đồng/m² như: IEC Residences Tứ Hiệp (Thanh Trì), Thăng Long Victory (Nam An Khánh, Hoài Đức), The Golden An Khánh (Bắc An Khánh, Hoài Đức).

Có thể thấy rằng, nhu cầu nhà ở, phân khúc chung cư vừa túi tiền vẫn còn rất lớn, trong tương lai, nguồn cung phần nào sẽ được cải thiện nhờ độ ngấm của những tác động điều tiết tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường từ Chính phủ vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhận định đây chính là thời điểm tốt để sở hữu nhà, nếu bỏ lỡ, người mua sẽ phải đợi khá lâu, thậm chí chưa chắc đã có được mức giá tốt, hợp lý như hiện nay.

Khánh Vy