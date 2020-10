Cận thị và béo phì có thể khiến học sinh ... trượt nguyện vọng vào trường cấp 3

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lại được một phen tranh cãi khi Sở Giáo dục thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn tây, Trung Quốc đề xuất đưa yếu tố cận thị và béo phì vào thang điểm để tính điểm đỗ tốt nghiệp và xét tuyển cấp 3 của các học sinh. Phụ huynh và cư dân mạng đồng loạt phản đối đề xuất này bởi nó mang đậm tính kỳ thị, phân biệt đối với các học sinh có dị tật ở mắt hay mắc phải bệnh vì cận thị và béo phì đều là những bệnh không ai mong muốn.

Dù nhận được loạt chỉ trích, nhưng chính quyền thành phố Trường Trị vẫn quyết định nhưu trên, xem đây là nỗ lực cải cách giáo dục của thành phố. Danh mục liên quan tới cận thị và béo phì gây tranh cãi sẽ thằng trong 20 điểm đánh giá thể chất của học sinh.

Nếu quy định này được thông qua, đây sẽ là một bất lợi lớn đối với các thí sinh mắc cận thị bẩm sinh hay có tật khúc xạ từ nhỏ. Đối với bệnh béo phì, ngoài nguyên nhân do lười vận động thể chất, rất nhiều em mắc bệnh béo phì do tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị bệnh khác.

Đáp lại những chỉ trích trên, giới chức trách của thành phố Trường Trị cho biết, quy định này chỉ nhằm răn đe, mong muốn các em học sinh quan tâm tới vấn đề hoạt động thể chất, giữ gìn thị lực bởi việc điều trị 2 vấn đề này thường rất tốn kém. Chính quyền thành phố còn cho biết, những trường hợp học sinh bị cận thị bẩm sinh hay béo phì do tác dụng phụ của các loại thuốc chữa bệnh nếu có giấy xác nhận từ các cơ sở y tế sẽ không chịu ảnh hưởng của quy định mới này.

Trên thực tế, Trung Quốc đang phải chứng kiến số lượng học sinh và sinh viên bị cận thị cũng như béo phì gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Vào năm 2019, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh đã tiến hành bài kiểm tra đánh giá thể chất cho khoảng 52.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong thành phố từ ngày 15/10- 8/11.

Hồi tháng 12/2019, Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố số lượng Trẻ em và thiếu niên béo phì và gặp phải tình trạng thị lực yếu đã tăng trong năm 2018. Cụ thể, tỷ lệ béo phì trong học sinh học lớp 4 và lớp 8 ở các trường Trung Quốc vào năm 2018 đã tăng lần lượt 1,9% và 2,2% so với năm 2015. Đáng nói, khoảng 8,8% học sinh lớp 4 ở Trung Quốc bị béo phì và tỷ lệ này ở học sinh lớp 8 là 9,7% trong năm 2018.

Your browser does not support HTML5 video.

Phương pháp phòng tránh cận thị học đường

Theo Thùy Dương/SKCĐ