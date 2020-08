"Cân view" màn trình diễn của các thí sinh: Rap Việt ăn đứt số lượng, King of Rap chọn chất lượng

Hai chương trình "Rap Việt" và "King of Rap" mới chiếu tới tập 2 nhưng đã thể hiện bản lĩnh rất lớn thu hút được một lượng đông đảo khán giả theo dõi. Cả hai đều có những điểm mạnh, yếu, sức hút rất riêng và sở hữu nhiều màn trình diễn đỉnh cao được khán giả vô cùng yêu thích. Mỗi thứ 7 hàng tuần cả hai chương trình đều ngang nhiên độc chiếm top trending trên Youtube và là chủ đề bàn tán cực hot của cộng đồng mạng.

Hai chương trình đều có chất riêng và rất thu hút.

Nếu "Rap Việt" sở hữu dàn giám khảo và huấn luyện viên khủng cùng những màn đối đáp chia sẻ hay ho, thu hút thì "King of Rap" lại thiên về chuyên môn và sở hữu dàn thí sinh cực chất lượng. Cùng "soi view" những màn trình diễn của các thí sinh của hai chương trình sau hai tập để thấy "Rap Việt" và "King of Rap" đang cân tài cân sức trong cuộc đua này như thế nào.

Top 1: HIEUTHUHAI - 6,3 TRIỆU LƯỢT XEM

Chễm chệ trên top 1 xếp hạng view với 6,3 triệu lượt xem "ăn đứt" mọi đối thủ đằng sau, HIEUTHUHAI là cái tên hot nhất trong số những thí sinh của cả hai chương trình. Sau tập 1 "King Of Rap 2020" phát sóng, tiết mục trình diễn Cua HIEUTHUHAI nhanh chóng trở thành hiện tượng chỉ sau 1 đêm. Đi đôi cùng lượt view tăng chóng mặt đưa màn trình diễn của nam thí sinh lên Top 13 Thịnh hành, Rap name HIEUTHUHAI cũng trở nên viral trên khắp mọi mặt trận.

Rapper HIEUTHUHAI vẫn giữ được sức hút "khủng" với khán giả.

Bên cạnh tài năng không phải bàn cãi, vẻ ngoài điển trai, phong cách trình diễn tự tin đầy lôi cuốn cũng là yếu tố giúp màn thể hiện của HIEUTHUHAI thêm trọn vẹn một cách ấn tượng.

Ngoài khả năng rap HIEUTHUHAI còn sở hữu vẻ ngoài hút hồn.

Top 2: RICKY STAR - 5,1 TRIỆU LƯỢT XEM

Ở vị trí thứ 2 không ai khác chính là rapper ẵm trọn 4 mũ vàng của dàn huấn luyện viên "Rap Việt" - Ricky Star. Không còn xa lạ với khán giả sau những lần hợp tác với loạt nghệ sĩ hot nhưu Amee, Bảo Thy,... Ricky Star đem tới cho sân khấu "Rap Việt" tiết mục rap kinh dị dựa trên câu chuyện dân gian "Bắc Kim Thang" vô cùng mới lạ.

Màn trình diễn độc đáo của Ricky Star chiếm trọn cảm tình của các vị HLV và khán giả.

Màn trình diễn bùng nổ tới mức khiến không khí trường quay ngay lập tức vỡ òa và cả 4 vị HLV ngay lập tức phải quăng chiếc nón vàng để giành được thí sinh tài năng này. Với 5,1 triệu lượt xem trong chưa đến 1 tuần, Ricky Star là một cái tên đang lên và hot hit trên mạng xã hội

Ricky Star vốn đã được nhiều khán giả biết tới nay lại càng nổi tiếng.

Top 3: PHÁO - 2,2 TRIỆU LƯỢT XEM

Gia nhập đường đua tranh giải thưởng 1 tỷ đồng "King Of Rap 2020", cô bé 17 tuổi Pháo "đốt cháy" sân khấu bằng bản hit "Sợ quá cơ" từng làm mưa làm gió trong cộng đồng Underground Hà thành. Lyrics cực gắt, nhạc beat sôi động khiến người nghe không thể rời mắt khỏi màn trình diễn.

Nữ rapper Pháo chứng minh tài không đợi tuổi và cũng không phân biệt giới tính.

Pháo đã chứng minh sân chơi Rap/Hip hop không chỉ dành riêng cho phái mạnh, chỉ cần có đam mê và nỗ lực thì mọi đỉnh cao đều có thể vượt qua. Là gương mặt nữ giới duy nhất trong top 5, cánh mày râu nên thực sự dè chừng nữ rapper tài năng này nếu không muốn vụt mất giải thưởng 1 tỷ đồng.

Pháo là một cô gái trẻ xinh đẹp tràn đầy đam mê.

Top 4: YUNO BIGBOI - 1,9 TRIỆU LƯỢT XEM

Khác biệt từ ngoại hình "một tạ mốt" cho đến trang phục học sinh tưởng chừng hiền lành nhưng thực chất đầy cá tính và năng lượng, Nguyễn Anh Vũ (tên thật của Yuno Bigboi) đã ghi điểm hoàn toàn với sân khấu bùng nổ lấy cảm hứng từ ca khúc quen thuộc "Hổng dám đâu". Nam rapper lựa chọn trang phục học sinh với mong muốn thay đổi cách nhìn của khán giả rằng hễ là rapper thì phải hầm hố và bụi bặm.

Yuno Bigboi chứng minh vẻ ngoài không ảnh hưởng tới tài năng.

Bài hát tuổi thơ "kinh điển" nay được thổi vào một luồng gió mới mẻ khiến tất cả HLV lẫn giám khảo phải đứng lên phấn khích. Yuno Bigboi sẽ là một gương mặt sáng giá của chương trình "Rap Việt".

Yuno Bigboi là một rapper đầy thực lực.

Top 5: HYDRA - 1,7 TRIỆU LƯỢT XEM

Trong tập 1, thí sinh Dương Tiến Thành (nghệ danh: Hydra), chàng trai nhỏ nhắn đến từ Hà Nội đã khiến nhiều người phải bật khóc với phần dự thi ca khúc "Người cha câm". Những giai điệu bình dị và từng lời rap chạm đến lòng người được thí sinh này thể hiện trên sân khấu khiến người nghe phải "nổi da gà", xúc động và thậm chí bật khóc.

Hydra khiến khán giả vỡ òa xúc động với bài rap "Người cha câm".

Tất cả các giám khảo dường như đều lặng đi trước từng câu rap đầy cảm xúc của Hydra. Nói về nguồn xúc cảm viết lời rap cho ca khúc, Hydra cho biết: "Câu chuyện của em viết dựa trên bộ phim "Người cha câm" của Thái. Thật ra đây là bài nhạc em viết từ 6 năm trước. Sau khi xem phim đến 3 lần thì em cảm thấy là mình rất muốn viết thành nhạc". Ngay khi nghe Hydra chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Binz cũng chợt nghẹn ngào bày tỏ kí ức về người cha của mình.

Chàng trai nhỏ bé mang đầy nội lực Hydra.

Màn trình diễn đầy cảm xúc này đã giúp Hydra chiếm được vị trí cuối cùng trong Top 5 với 1,7 triệu lượt xem.





Tập 3 của "King of Rap" và "Rap Việt" hứa hẹn sẽ có thêm nhiều màn trình diễn đỉnh cao hơn nữa và có thể vị trí top 5 sẽ có nhiều thay đổi. Khán giả hãy cùng ủng hộ cả hai chương trình để tương lai Rap/Hip hop tại Việt Nam sẽ nâng tầm và được ghi nhận hơn nữa.

