Candyman tung trailer đầy máu me, tiết lộ nguồn gốc ra đời của ông kẹ khiến bao người ám ảnh

Là chuỗi các phần phim kinh dị được sản xuất từ năm 1992, Candyman (Sát Nhân Trong Gương) của Nia DaCosta mới đây đã hé lộ đoạn teaser trailer mới nhất. Được sản xuất bởi một trong những nhà sản xuất phim kinh dị hàng đầu trong những năm gần đây là Jordan Peele - Candyman càng có thêm lý do để người hâm mộ hóng đợi.

Candyman lấy bối cảnh 30 năm sau chuỗi sự kiện của bộ phim đầu tiên. Bộ phim có sự tham gia của Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris và Nathan Stewart-Jarrett và là bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ một truyện ngắn của tác giả Clive Barker bởi nhà văn - đạo diễn Bernard Rose.

Trong phim, Tony Todd vào vai nhân vật chính cùng với nữ chính Virginia Madsen, Helen Lyle, thể hiện lại vai diễn của mình trong 2 phần kế tiếp. Bộ phim sẽ giải quyết tất cả các vấn đề như: chủng tộc, định kiến cũng như lịch sử nô lệ nước Mỹ.





Tony Todd. Nhiều người khẳng định, chẳng có gì khác biệt trong đoạn teaser trailer mới nhất của Candyman ngoài việc hé lộ khuôn mặt của Todd trong một bức tranh. Trong phần tiếp theo của phim kinh dị này, người hâm mộ có phần hụt hẫng bởi phim dường như không tiết lộ về sự xuất hiện của

Bên cạnh đó, phần cuối đoạn trailer nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng của Todd qua câu nói "Tell everyone."



Candyman - In Theaters September (A Story Like That) (HD).

Đoạn trailer kéo dài 30 giây chủ yếu tập trung vào huyền thoại về Candyman, trong khi trước đó đoạn trailer đầy đủ lại xoay quanh nhân vật Anthony. Huyền thoại Candyman ám ảnh, thông qua phần lồng tiếng đã báo trước sự thật về việc đây là một kẻ giết người. Hơn nữa, Candyman chỉ còn sống bởi những người tin tưởng vào hắn.



Được biết, Được biết, phim mới Candyman dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 25/9 tới sau khi bị trì hoãn do dịch bệnh COVID-19.

