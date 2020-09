Căng đét: Trọng Hưng chính thức lên tiếng sau khi bị Xuân Lan gọi tên: Chị ấy muốn gì?

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan khiến nhiều người chú ý khi ra mắt talkshow nói về nỗi lòng khó chia sẻ mang tên Chuyện Ngại Nói Với Xuân Lan. Trong tập 1, cô bật mý rằng: Đáng lẽ tập đầu của mình khách mời sẽ là người thứ 3 trong câu chuyện tình cảm của 1 cô giáo và 1 đạo diễn nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua.



Ngay lập tức, nhiều người đã đoán ngay được đó chính là cô nàng 'tiểu tam' trong vụ ly hôn của Ngay lập tức, nhiều người đã đoán ngay được đó chính là cô nàng 'tiểu tam' trong vụ ly hôn của Nguyễn Trọng Hưng và cô giáo Âu Hà My.

Xuân Lan



Xuân Lan cho biết: "Thật ra với chủ đề này chị đã mời cô bạn tên T. kia - người thứ ba trong câu chuyện, nhưng sau lần liên lạc đầu tiên bị ngắt sóng, thì lần thứ 2 khi chị gọi lại thì bạn chồng (Trọng Hưng - pv) lại nghe máy của cô thứ 3 và kể rằng vợ em là người dàn dựng ra những bộ phim. Đây hoàn toàn là một bộ phim điện ảnh, cô ấy như thế này, thế kia, thế nọ nên em sẽ có kế hoạch này nọ và bây giờ em đồng ý cho chị quay nhưng chị phải bay ra Hà Nội để quay em…".



Sau vụ việc, Xuân Lan liên tục bị công kích trên mạng xã hội, từ Fanpage đến YouTube. Sau đó, cô đã đăng tải dòng trạng thái nhắc thẳng tên Nguyễn Trọng Hưng vì cho rằng phía nam diễn viên sinh năm 1992 chính là nguyên nhân gây ra vụ việc. Mới đây nhất, Xuân Lan tiếp tục đăng tải dòng trạng thái mới ghi: "Mỉm cười nhẹ. Thương các em giận dữ cả ngày, chửi bới ngụp lặn trong những thứ bẩn nhất đời, tội. Dọn nhà đây".

Động thái mới nhất của nữ siêu mẫu



Trước những phản ứng trái chiều của CĐM cũng như bị nhắc thẳng tên trong bài đăng của Xuân Lan, cuối cùng Nguyễn Trọng Hưng đã chính thức lên tiếng. Chàng đạo diễn trẻ cho biết:



"Ý chị Xuân Lan là gì? Chị ấy muốn gì? Bây giờ có hàng triệu người tên là Trọng Hưng, vợ cũ của tôi cũng hàng triệu người tên như thế, cũng có hàng triệu sự việc như nhau. Đừng có sự việc như thế mà suy đoán về phía tôi là không được. Nói cái gì phải có hai chiều và có bằng chứng.

Nếu Xuân Lan là người tag tên tôi vào hoặc là chỉ đích danh tôi, đăng ảnh tôi lên trên Facebook của chị ấy thì lúc đó tôi mới nói chuyện. Khi ai đó đụng đến đích danh tôi thì tôi sẽ vào cuộc, còn chưa thì tôi phải đi làm việc kiếm tiền, kiếm cơm chứ. Làm sao mà cứ luẩn quẩn quanh mấy việc này được.

Trọng Hưng đã lên tiếng cực gắt

Thật sự là tôi hơi mệt rồi, đừng lôi tôi vào chuyện của người khác nữa. Tôi cảm thấy mình cứ như một quả bóng bị đá đi đá lại", theo Pháp luật & Bạn đọc.



Hiện cư dân mạng vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo từ phía siêu mẫu Xuân Lan.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ