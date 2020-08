Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh thành bão

Sức gió mạnh vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 118, 7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió dự báo mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông rơi vào khung giờ từ 7h ngày 10/8 đến 7h ngày 11/8 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật mạnh cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền có thể chịu tác động mạnh của gió giật và lốc xoáy. Chính vì thế ngư dân cần theo dõi bản tin dự báo thời tiết liên tục để nhanh chóng di chuyển vào những vị trí tránh bão an toàn, tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ 7h ngày 11/8 đến 7h ngày 12/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khi đi vào đất liền ở tỉnh Phúc Kiến sẽ suy yếu thành áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên có khả năng mạnh thành bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Vùng biển Đông ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển Đông Bắc quần đảo Trường Sa có mưa, gió mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển có thể lên cao đến 5 mét. Biển động mạnh, tàu thuyền cần chú ý diễn biến thời tiết này.

Ở khu vực miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển, có thể mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng tiếp tục ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Có khả năng nắng nóng sẽ kéo dài đến 12/8. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 13/8.

Ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến khoảng 35 độ C.

Ở khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, nhiệt độ trung bình khoảng 36 độ C.

Ở khu vực Hà Nội, nắng nóng với nền nhiệt độ cao phổ biến khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi lên đến 36 độ C.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông