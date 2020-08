Màn đánh ghen cực ngầu trong 30 Chưa Phải Là Hết: Chính thất dẫn chồng đi đòi tình phí từ tiểu tam!

Bộ phim ' 30 chưa phải là hết ' đang cực hút trên mạng xã hội khi lấy bối cảnh cuộc sống hàng ngày không toàn màu hồng của những phụ nữ bước sang tuổi 30. Phim như một tấm gương chiếu rõ hiện thực hôn nhân tàn khốc. Với sự tham gia diễn xuất của bộ ba 'cứng' gồm Đồng Dao, Giang Sơ Ảnh, Mao Hiểu Đồng, phim đang ngày càng chứng tỏ được sức hấp dẫn của mình.



Trong số 3 nhân vật chính, Cố Giai (Đồng Dao thủ vai) là một cô gái vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Cô vốn thuộc tuýp phụ nữ truyền thống yêu chồng và chăm con hết mực, luôn dành mọi công sức để vun vén cho gia đình. Thậm chí, cô còn quyết định rút lui về sau để làm hậu phương vững chắc cho chồng, yên tâm quay về tổ ấm nhỏ để toàn tâm toàn ý với Trong số 3 nhân vật chính, Cố Giai (Đồng Dao thủ vai) là một cô gái vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Cô vốn thuộc tuýp phụ nữ truyền thống yêu chồng và chăm con hết mực, luôn dành mọi công sức để vun vén cho gia đình. Thậm chí, cô còn quyết định rút lui về sau để làm hậu phương vững chắc cho chồng, yên tâm quay về tổ ấm nhỏ để toàn tâm toàn ý với gia đình

Cuộc hôn nhân của Cố Giai bỗng nhiên có người thứ 3 xen vào.

Tuy nhiên, dù có tính thế nào đi chăng nữa, Cố Giai cũng không thể ngờ đến một ngày cuộc hôn nhân của mình sẽ có tiểu tam xuất hiện. Dù biết Hứa Huyễn Sơn (chồng Cố Giai) đã có vợ đẹp con ngoan nhưng ả 'trà xanh' Lâm Hữu Hữu vẫn tìm mọi cách để giật chồng từ tay 'vợ người ta'.



Từ đây, những cuộc gặp gỡ định mệnh cùng vòng xoáy tình cảm giữa 3 người Cố Giai (Đồng Dao) - Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) - Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) đã mang đến những phút giây căng thẳng khiến fan không thể rời mắt, đặc biệt là thái độ của 'chính thất' trước tiểu tam.

Cô nàng 'trà xanh' Lâm Hữu Hữu.

Sau khi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, Cố Giai đã bình thản đề nghị ly hôn. Thế nhưng, khi nghĩ lại những ngày tháng êm đềm đã qua, cô nhanh chóng mềm lòng và suy nghĩ lại. Dù đã tát dằn mặt tiểu tam nhưng có vẻ điều này là chưa đủ, Lâm Hữu Hữu vẫn đeo bám chồng Cố Giai đến cùng khiến cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm.



Có vẻ như biên kịch muốn thử sức bền của Cố Giai khi không để cô ly hôn mà tiếp tục chiến đấu với tiểu tam. Đặc biệt, mới đây nhất khán giải không khỏi thích thú trước màn đối thoại thẳng thắn với cô ả 'trà xanh'.

Đi dằn mặt tiểu tam, Cố Giai chẳng ngại dắt cả chồng đi cùng. Lúc đầu, Lâm Hữu Hữu dùng vẻ mặt kênh kiệu để chấp vấn Cố Giai cùng những câu hỏi đầy trách móc: "Tại sao chị không cho Hứa Hoan Sơn làm những điều mà anh ấy thích trong bao nhiêu năm qua, anh ấy ở với chị liệu có vui không?"

Cô đưa cả chồng đi dằn mặt tiểu tam.

Đáp lại, Cố Giai chỉ bình thản như không: "Cô nghĩ mình là ai, cô có thể cứu được người đàn ông này ư? Người mà cô yêu là do một tay tôi tạo ra, mọi điều xung quanh anh ấy đều có bóng dáng của tôi".

Chưa dừng lại ở đó, bà cả cao tay lại tiếp tục: "2 người ăn bao nhiêu bữa tối, thuê khách sạn với nhau bao nhiêu lần, tiền khách sạn, tiền nhà ở của tôi thì đều phải tính toán từng khoản, từng khoản rõ ràng cho tôi. Mỗi 1 đồng anh ta tiêu cho cô đều là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Tôi có quyền bắt cô trả lại nó. Tôi quên mất, mới tốt nghiệp không có tiền đúng không? Thanh xuân còn đáng chút tiền, tôi mời cô rồi đấy".

Cố Giai dùng lời lẽ đanh thép khiến tiểu tam câm nín.

Khi thấy Hứa Hoan Sơn hứa hẹn sẽ chấm dứt hoàn toàn với tiểu tam , ả ta liền uất ức và lôi hình xăm pháo hoa trên ngực ra. Trước đây, Hứa Hoan Sơn đã từng nói chỉ cho một mình Cố Giai ngắm pháo hoa xanh, do đó hành động này của tiểu tam khiến cô khá sốc và đau khổ. Tuy nhiên, Cố Giai vẫn giữ bình tĩnh và kết thúc màn 'đối thoại' trong tư thế chiến thắng.





30 Chưa Phải Là Hết hiện đang được phát sóng trên FPT Play các ngày trong tuần.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ