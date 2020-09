Mùa lúa chín năm nay nhất định không thể bỏ lỡ những cánh đồng ươm nắng vàng tại Y Tý - Lào Cai

Việt Nam vốn luôn được thiên nhiên đặc biệt dành sự ưu ái ban tặng những cảnh quan tuyệt mỹ: ở đây có núi, có sông, có những cánh rừng bạt ngàn và hùng vĩ. Đi kèm với nét đẹp mẹ thiên nhiên ban tặng đó là nét độc đáo, đa dạng nhưng vẫn hòa quyện của văn hóa các dân tộc ở các vùng và địa phương. Chính điều này đã tạo thành một tổng thể không gian hài hòa giữa thiên nhiên và con người tại các vùng núi tại Việt Nam.

Nhắc đến vùng núi cao phía Bắc, không thể không nhắc tới những thửa ruộng bậc thang, những đồi ngô, đồi chè đã đi vào không biết bao nhiêu áng thơ văn trữ tình của các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước.

Thực tế, mỗi năm vào độ lúa chín, vùng cao Tây Bắc lại nô nức đón hàng dài những 'phượt thủ', những bạn trẻ hay những nhiếp ảnh gia đã trót 'đánh rơi trái tim' tại nơi đây để ghé thăm và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà 'vẻ đẹp tự nhiên' của nơi đây được tô điểm bằng những cánh đồng lúa vào mùa gặt. Sắc xanh của núi rừng cùng với sắc vàng của những cánh đồng chính là điểm nhấn làm nổi bật cả một vùng trời Tây Bắc.



Mùa lúa chín vùng cao thường diễn ra từ cuối tháng 8 đến khoảng tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, tùy vào từng năm, do ảnh hưởng của thời tiết mà đồng bào nơi đây có thể gặt lúa sớm hay trễ hơn mọi năm. Bởi vậy, có 'duyên' lên vùng cao này vào đúng độ lúa chín thực tế chính là một may mắn.

Y Tý là xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Y Tý nằm ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, quanh năm mây phủ. Chính bởi vì lí do này, ghé thăm Y Tý, những nhà lữ hành có cảm giác như bước vào một 'không gian' khác: với những đường mòn chỉ vừa 1 người đi, đôi khi lẩn khuất trong những đám lá rừng, hay lác đác một vài ngôi nhà truyền thống hiện lên giữa màn sương, cheo leo trên cả những đám mây. Y Tý là nơi duy nhất tại Việt Nam có số lượng lớn đồng bào dân tộc Hà Nhì sinh sống.

Ghé thăm Y Tý, thời điểm thích hợp nhất là từ tháng 9 tới tháng 4 nếu bạn muốn tham gia các chuyến săn mây. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 là lúc nơi đây mang những sắc màu đặc trưng khi hoa đỗ quyên nở rộ. Khoảng tháng 5 - 6 là lúc mùa nước đổ, các cánh đồng tại Y Tý thời gian này được ví đẹp như một bức tranh. Nếu thích tham gia lễ hội lớn nhất của người Hà Nhì trong năm, các bạn hãy đến với lễ hội Khô già già vào ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch. Tùy năm thì có thể sẽ rơi vào tầm tháng 7-8.

Cuối tháng 8, đầu tháng chín này vừa vặn chính là thời điểm đẹp nhất để ghé Y Tý, thăm những cánh đồng lúa chín. Nếu bạn đã bỏ lỡ mùa gặt năm nay tại Y Tý thì hãy cùng Tuổi trẻ Xã hội thu trọn vào tầm mắt những cánh đồng lúa ươm nắng vàng, đúng độ chín rộ được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Van Le hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội dưới đây nhé!

Hòa mình vào khung cảnh miền núi Y Tý

