Hết cảnh hôn cảnh ghen, màn động phòng trong Lưu Ly mỹ nhân sát cũng bị cắt bỏ khiến fan tức tối

Lưu Ly mỹ nhân sát do Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đóng chính đã đi tới hồi kết khiến nhiều tác giả tiếc nuối. Do thời lượng phát sóng không đủ, trong lúc dựng phim ekip sản xuất đã buộc lòng phải cắt bỏ khá nhiều phân đoạn hấp dẫn.



Bên cạnh cảnh hôn dài đằng đẵng 8 tiếng bị thu hẹp lại chỉ còn... 5 giây, ekip sản xuất Lưu Ly mỹ nhân sát còn thẳng tay cắt bỏ phân đoạn Vũ Tư Phượng (Thành Nghị) và Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) bày tỏ tình cảm và ghen tuông cực kỳ đáng yêu.

Cảnh đại hôn của cặp đôi chính



Chưa dừng lại ở đó, ekip Lưu Ly lại khiến nhiều khán giả phát điên khi tiếp tục cắt cảnh động phòng lãng mạn và ngọt ngào của cặp đôi chính. Nhiều khán giả tinh mắt phát hiện, cảnh đại hôn được chiếu và trong poster được nhá hàng trước đó hoàn toàn khác nhau.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh động phòng bị cắt bỏ trong Lưu Ly mỹ nhân sát.

Dù cảnh đại hôn của Toàn Cơ và Tư Phượng diễn ra vô cùng hoành tráng với màn rước dâu 'chẳng có gì ngoài điều kiện' của nhà trai, khán giả vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nguyên nhân bởi, trong đoạn trailer trước đó được tung ra, phân cảnh động phòng của cặp chính đã diễn ra vô cùng lãng mạn trong phân cảnh ngập tràn ánh nến lung linh, huyền ảo.

Nhà trai rước dâu vô cùng hoành tráng

Thế nhưng đến khi phim lên sóng, chả hiểu thước phim lãng mạn này đã bay đi đâu mất. Điều này khiến khán giả hụt hẫng, bởi điều họ cần là cảnh động phòng ngọt ngào chứ không phải thấy đôi chính tân hôn trong căn nhà bằng tre nứa sơ sài.

Cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi

Bên cạnh đó, trang phục trong poster của cặp đôi chính được hé lộ trước đó cũng khác rất nhiều so với hình ảnh trong lễ thành hôn được trình chiếu trên phim. Do đó, không ít khán giả cho rằng đám cưới của Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng không đơn thuần là bị cắt một đoạn nhỏ mà rất có thể đã bị thay thế bằng một phiên bản khác.

Phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát hiện đã phát sóng trọn bộ trên Youku.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ