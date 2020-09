Ngoài cảnh xé áo hôn táo bạo, Lưu Ly mỹ nhân sát còn cắt luôn cảnh ghen tuông đáng yêu của cặp chính

Lưu Ly mỹ nhân sát do Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đóng chính đang dần đi tới những tập cuối. Do thời lượng phát sóng không đủ, trong lúc dựng phim ekip sản xuất đã buộc lòng phải cắt bỏ khá nhiều phân đoạn hấp dẫn.

Bên cạnh cảnh hôn dài đằng đẵng 8 tiếng bị thu hẹp lại chỉ còn... 5 giây, ekip sản xuất Lưu Ly mỹ nhân sát còn thẳng tay cắt bỏ phân đoạn Vũ Tư Phượng (Thành Nghị) và Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) bày tỏ tình cảm và ghen tuông cực kỳ đáng yêu.

Cụ thể, trong đoạn clip hé lộ về cảnh ghen của cặp đôi chính, Tư Phượng đã hỏi Toàn Cơ rằng: Khi nào thì cô sẽ hôn người khác. Khi đó, cô nàng ngây ngô Toàn Cơ nói rằng, Linh Lung (Trương Dư Hi) - chị gái ruột của cô mỗi khi vui lại ôm hôn cô, thế nên cô cho rằng nếu vui thì sẽ hôn người khác.

Câu trả lời này khiến Tư Phượng đen mặt. Vì ăn 'giấm chua', anh chàng dặn đi dặn lại Toàn Cơ rằng chỉ được hôn một mình anh mà thôi, không được phép nghĩ đến việc hôn người khác.

Phân đoạn này khi được chia sẻ đã khiến MXH chia sẻ rầm rộ, nhiều khán giả cho rằng clip ghen tuông này rất đáng yêu vậy mà không được lên sóng. Thành Nghị đã vào vai Tư Phượng vô cùng xuất sắc, biểu cảm chuẩn xác từ lời ăn, tiếng nói đến cảm xúc nhân vật còn Viên Băng Nghiên thì hơi kém bạn diễn một chút, nhưng dù sao cô nàng cũng đã diễn rất tròn vai.

Cách đây không lâu, ekip Lưu Ly mỹ nhân sát cũng đã cắt đi đoạn nóng bỏng nhất khi nữ chính hôn lên người nam chính rồi chèn vào hình ảnh cận mặt của Vũ Tư Phượng với lời độc thoại khiên cưỡng nhằm lấp chỗ trống cho cảnh tình tứ bị cắt.

Cảnh cắt ghép không khéo léo lại làm mất đi tinh thần của bộ phim khiến fan không khỏi phẫn nộ, tiếc nuối. Được biết, nụ hôn ướt át cháy bỏng này được đoàn làm phim hé lộ phải thực hiện quay suốt 8 tiếng xuyên đêm để có được những thước phim chất lượng.



