Cảnh giác hình thức lừa đảo mua hàng online: Up ảnh lừa tình, khách chuyển tiền thì lặn mất tăm

Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện liên tục của những trang thương mại điện tử, mua hàng online dần trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Dù vậy, lợi dụng loại hình kinh doanh trực tuyến này, không ít kẻ gian đã nghĩ ra đủ loại chiêu trò để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Mới đây, một tài khoản Facebook đã lên tiếng cảnh báo cư dân mạng về hành vi lừa đảo mua hàng online mới của một số shop. Cụ thể, hai shop được người này nhắc đến là "Mom*" và "Sunn* Store", đều sử dụng cách thức lừa đảo đơn giản nhưng đã đút túi cả chục triệu đồng từ rất nhiều người.

Theo đó, hai shop này đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tương tự nhau. Ban đầu, chủ cửa hàng tạo ra nhiều trang bán hàng trên Facebook, hoặc đầu tư hơn thì mua những trang đã có sẵn vài nghìn like. Các admin sẽ bắt đầu đăng tải loạt hình ảo quần áo, phụ kiện,... vô cùng bắt mắt, thời thượng, chủ yếu là ảnh lấy từ các shop hoặc website nước ngoài. Mục đích của việc làm này là ngụy trang shop như một cửa hàng online bán đồ bình thường ở Việt Nam.

Sau đó, các shop này sẽ chạy quảng cáo nhiều bài viết để thu hút người dùng Facebook vào xem đồ. Bị "hớp hồn" bởi những bức ảnh lung linh trên shop, không ít người đã nhắn tin đặt hàng. Lúc này, shop lấy lý do đây là đồ sale giá rẻ, cần khách chuyển khoản 100% tiền hàng. Thế nhưng, sau khi những vị khách gửi tiền, shop này không gửi đồ mà tìm cách trì hoãn, nếu bị phát hiện là lừa đảo sẽ bị block Facebook ngay.

Được biết đã có rất nhiều người là nạn nhân của hai shop lừa đảo này, thậm chí có những người bị lừa tới 1-2 triệu tiền hàng. Đáng chú ý, sau khi bị tố giác, cả 2 shop này đã nhanh chóng khóa trang Facebook bán hàng, ôm tiền "cao chạy xa bay".

Hình thức lừa đảo này tuy dễ vạch trần nhưng lại rất khó chặn đứng hoàn toàn. Những đối tượng lừa đảo sau khi bị phát hiện sẽ tiếp tục mở các trang bán hàng mới hoặc đổi tên, xóa facebook cũ đi hoặc chuyển sang mạng xã hội khác kinh doanh hòng tiếp tục lừa gạt nhiều người khác.

Mua hàng online rất tiện lợi, tuy nhiên người tiêu dùng cần phải thông minh, nhanh nhạy, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi của kẻ gian. Nếu mua hàng online, bạn cần chú ý xem xét thời gian đăng tải bài viết của shop, ít nhất hoạt động trong vòng 1 năm với lượng tương tác, feedback đáng kể. Ngoài ra khi mua hàng hãy hỏi kĩ thông tin sản phẩm, xin ảnh hoặc video thật của sản phẩm đó. Hơn nữa, việc khách hàng xin địa chỉ hoặc số điện thoại để tiện liên lạc và thử đồ cũng là một mẹo hay để phát hiện cửa hàng online này là "đồ thật" hay giả mạo.

Theo Linh Chi/SKCĐ