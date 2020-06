Cảnh giác với những sản phẩm quạt mini cầm tay này kẻo rước họa vào thân

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin chiếc quạt mini phát nổ khi đang sạc gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Theo chia sẻ của chị Hân (Hà Đông, Hà Nội) chị mua cho con chiếc quạt mini để cầm đi học. 2 chiếc quạt mini chị mua ở hàng tạp hoá gần nhà với giá 70.000 đồng/chiếc. Thấy các phụ huynh khác mua quạt cho con bỏ vào balo mang đi rất tiện nên chị cũng mua cho con. Tuy nhiên, chỉ mới sử dụng được 1 ngày thì chiếc quạt cũng bỗng dưng phát nổ.

"Con tôi cắm sạc xong rồi đi ngủ, khoảng 30 phút sau khi sạc thì quạt nổ tanh bành khắp nhà. May mà lúc đó tôi chạy ra xử lý ngắt nguồn điện kịp thời nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra", đến giờ chị Hân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Không chỉ chị Hân, trước đây cũng có không ít trường hợp tương tự, khi quạt đang sạc thì bỗng xì khói, bốc mùi khét. Có người sạc quạt qua cổng USB máy tính mà suýt nữa hỏng luôn cả máy tính.

Quạt và các sản phẩm mini có tác dụng làm mát khác hiện đang rất hot trên thị trường. Tuy nhiên đa số các mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không đảm bảo. Nếu không cảnh giác, người mua hàng rất dễ phải đối mặt với nguy cơ ''tiền mất tật mang''.

Điểm mặt các thiết bị chống nóng người tiêu dùng cần phải cảnh giác khi mua:

Quạt cầm tay mini

Quạt cầm tay mini với thiết kế nhỏ gọn là một trong những thiết bị được yêu thích hàng đầu. Có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm này trong các cửa hàng điện máy, tạp hóa, chợ online thậm chí là tại vỉa hè và các xe hàng rong với mức giá chỉ từ 20.000-70.000 đồng.

Chị Quỳnh Nga (Phạm Văn Đồng, Hà Nội) chia sẻ trên Vietnamnet: "Bé nhà tôi mới được 5 tháng, vào buổi sáng sớm tôi thường cho bé xuống sân chung cư để tắm nắng vì thế tôi mua chiếc quạt mini này gắn vào xe đẩy của bé để chống nóng mỗi khi đi ra ngoài".

Theo quảng cáo của người bán, quạt được trang bị pin thời lượng pin 6-8 tiếng. Sạc pin dễ dàng thông qua cổng USB của máy tính, pin dự phòng,...

Quạt cầm tay phun sương

Kích cỡ và hình dáng tương tự như những chiếc quạt mini khác nhưng loại quạt này có tích hợp thêm tính năng phun hơi nước. Quạt được giới thiệu rằng vừa có thể giải nhiệt tức khắc khi ra đường trời nóng, vừa có thể biến thành một chiếc máy phun sương khi ngồi trong môi trường điều hòa khô hanh. Chiếc quạt này có chân cắm cố định trên bàn tiện lợi nên mức giá cũng đắt đỏ hơn, dao động 100.000-200.000 đồng.





Sản phẩm chống nóng mini 2 cánh

Đây chỉ là 2 chiếc cánh quạt được nạp điện thông qua cổng sạc điện thoại di động. Thiết bị có ưu điểm là tiện lợi, có thể dễ dàng bỏ túi, cắm vào điện thoại giúp giải nhiệt tạm thời trong thời tiết nắng nóng, khi phải đi ngoài trời tới các nơi không có quạt hoặc không có điện. Tuy nhiên vì chỉ có 2 cánh thô sơ nên độ mát của thiết bị này chắc chắn không cao.

Điều hòa mini

Đây là mặt hàng hot mới xuất hiện và đang rất được chú ý trên các sàn giao dịch điện tử. Sản phẩm được người bán quảng cáo là điều hòa mini, kiểu dáng gọn nhẹ, dễ di chuyển, có thể cắm trực tiếp vào cổng USB của máy tính hay sạc điện thoại.

Tuy nhiên đây thực chất chỉ là quạt thổi hơi mát chứ không có bộ phận làm lạnh như máy điều hòa thông thường. Một số sản phẩm giá 200.000-300.000 đồng tận dụng luôn quạt nguồn máy tính để thổi gió hoặc hơi từ nước đá trong bồn chứa.

Các thợ điện máy cho biết, một chiếc quạt với giá rẻ thì vật liệu khó có chất lượng tốt. Đối với điều hòa mini thì càng nguy hiểm vì nước đá có thể vô tình chảy vào nguồn điện, gây chập cháy, nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

Vì thế các khách hàng cần tìm quạt sạc mini có nhãn hiệu, không nên vừa sạc vừa sử dụng hoặc sạc qua đêm để tránh hiện tượng nóng pin, chập mạch, cháy nổ gây sự cố đáng tiếc.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ