Hết hôn trộm rồi lại hôn công khai, Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận khiến bao trái tim thổn thức!

Thời điểm hiện tại, nhắc tới những bộ phim đang gây sốt trên khắp các trang mạng chắc chắn không có gì hot hơn cái tên Lấy Danh Nghĩa Người Nhà . Phim là sự quy tụ của bộ ba diễn viên trẻ đủ nhan sắc và tài năng gồm: Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành.



Trong đó, mối quan hệ giữa anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và em út Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) được rất nhiều người mong chờ sau khi những đoạn cuối trong trailer được hé lộ. Và có vẻ mới đây, thuyền Tiêu - Tiêm đã ngày càng vượt sóng ra khơi sau cảnh anh cả đi du học 9 năm trở về.

Từ 9 năm trước anh cả đã chốt hạ câu này rồi.



Tình cảm với cô em út ngày càng sâu nặng, Lăng Tiêu quyết định không thể 'bình chân như vại' được nữa. Để nhanh chóng đưa người thương về nhà, cũng như dẹp sạch các 'vệ tinh' xung quanh, Lăng Tiêu bắt đầu tấn công dồn dập bằng các màn thả thính siêu ngọt khiến cô em út lơ ngơ chỉ biết câm nín, đỏ mặt.

Lăng Tiêu thả thính cô em tới tấp.

Cặp đôi cũng được 2 ông bố ship nhiệt tình.

Thậm chí, khi Tiêm Tiêm đang ngủ, Lăng Tiêu còn 'kìm lòng không đậu' hôn trộn lên trán cô em, sau đó là môi. Tuy nhiên, nụ hôn chưa thành thì Tiêm Tiêm bất ngờ tỉnh giấc khiến cả hai cùng bối rối.

Hết hôn trộm...

Cảnh quay này khiến không ít fan tiếc nuối vì suýt được xem cặp đôi hôn nhau rồi mà lại lỡ. Để chiều lòng fan, mới đây nhất Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã công chiếu một đoạn video gần một phút, hé mở thêm cảnh ngọt ngào của Lăng Tiêu và Tiêm Tiêm.

Theo đó, Lăng Tiêu đã chính thức chốt hạ bằng một nụ hôn 'trên cả đỉnh'. Cụ thể, khi thấy Tiêm Tiêm tỏ vẻ nũng nịu như đang hờn dỗi điều gì đó, Lăng Tiêu liền chớp lấy cơ hội hôn luôn cô nàng.

Rồi lại hôn công khai.

Khiến Tiêm Tiêm ngượng chín mặt.

Nụ hôn chóng vánh nhưng quá ngọt ngào khiến Tiêm Tiêm ngại ngùng và bỏ chạy ngay sau đó. Có thể thấy, dù là người trầm tĩnh và chín chắn thế nhưng Lăng Tiêu lại rất táo bạo trong tình yêu khiến nhiều người quắn quéo. Bên cạnh đó, không ít người dành lời khen ngợi cho tài hôn của Tống Uy Long

Để xem liệu Lăng Tiêu có thực hiện được mục tiêu từ “anh trai thành chồng” hay không? Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo trên Mango TV.



