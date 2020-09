Liêm sỉ gì giờ này: Fan phát sốt trước cảnh hôn cực ngọt của cặp chú cháu trong Yêu Em Từ Dạ Dày

Đang được lên sóng, Anh Thích Em - Yêu Em Từ dạ dày chính là dự án phim đô thị tình duyên lãng mạn cực hot về mối tình chú cháu ngọt ngào không thể bỏ qua. Được biết, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông của Lam Bạch Sắc.

Trong Yêu Em Từ Dạ Dày , Lâm Vũ Thân trong vai Lộ Tấn - một nhà kinh tế học với tính cách hà khắc, kén chọn còn Triệu Lộ Tư hóa thân thành cô nàng 29 tuổi Cố Thắng Nam tràn đầy tình yêu ẩm thực và tính sáng tạo.

Poster phim

Nếu như Lộ Tấn là người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền thì Thắng Nam là bếp phó của nhà hàng Tây, đứng trước nguy cơ bị mất việc do nhà hàng thua lỗ, người yêu nằng nặc đòi chia tay. Khi vào nhà hàng làm với mục đích để mua lại, Lộ Tấn đã gặp phải Cố Thắng Nam và chưa một ngày nào yên ổn trước những phiền phức mà cô nàng mang lại.

Từ khắc khẩu...

Cặp đôi đã dần phải lòng nhau

Tuy nhiên, từ bắt bẻ, soi mói đến những màn 'mèo vờn chuột', Lộ Tấn dần chìm đắm trong tài nghệ nấu ăn thần sầu của Thắng Nam và phải lòng cô lúc nào không hay.

Thực chất, Anh Thích Em - Yêu Em Từ Dạ Dày (Dating In The Kitchen) là bộ phim theo phong cách rom-com (hài-lãng mạn). Với những tình tiết hài hước ngọt ngào đan xen, phim mang đến cho khán giả cuộc sống của những con người trưởng thành. Do đó, mối quan hệ tình cảm cũng trở nên vô cùng táo bạo.

Những cảnh hôn ngọt ngào trong phim

Dù chênh nhau tới 18 tuổi, thế nhưng tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính khiến người xem quắn quéo không thôi. Từ trailer, hàng loạt cảnh hôn đường mật của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân đã được hé lộ.

Đếm sơ sơ, cả 2 hôn nhau không dưới chục lần, lúc thì hôn nhẹ nhàng, khi thì cuồng nhiệt khiến người xem không kìm lòng nổi.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ