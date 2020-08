Lấy Danh Nghĩa Người Nhà vừa trình chiếu đã rating cao vọt nhờ... những cảnh hôn táo bạo

Thời điểm hiện tại, phim mới "Lấy danh nghĩa người nhà" đang được trình chiếu trở thành một trong những bộ phim hot nhất trên mạng. Bộ phim quy tụ sự tham gia của bộ ba diễn viên trẻ tài năng gồm: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài gia đình , kể về biến cố của ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã đến với nhau một cách ngẫu nhiên và trở thành người nhà dưới sự nuôi dưỡng của 2 người cha.

Ba anh em gồm anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh hai Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành), em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã. Tuy nhiên sau này, do có nhiều vấn đề phát sinh từ gia đình riêng đã gây ra những trở ngại tâm lý của mỗi nhân vật, nhưng nhờ tình cảm gia đình, cả 3 người đã cùng nhau vượt qua mọi biến cố.





Chính thức lên sóng từ 10/8, phim truyền hình Lấy Danh Nghĩa Người Nhà ngay tập đầu đã chiếm lĩnh ngay vị trí hot search. Chỉ với 2 tập đầu, bộ phim đã đạt được rating cao trên đài Hồ Nam và giành hai giải quán quân do lượng rating cao hơn bộ phim được phát sóng trên đài Đông Phương.

Điểm sáng của phim chính là diễn xuất cực ngọt của 'nữ hoàng thanh xuân thế hệ mới' Đàm Tùng Vận. Dù đã 30 tuổi, nữ diễn viên vẫn có thể dễ dàng vào vai nữ sinh trung học mà không hề bị chênh, phô tí nào.

Trong 2 tập đầu, phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã được fan chia sẻ rầm rộ những hình ảnh hài hước, những tình huống hài hước khó đỡ cùng những câu thoại 'đi vào lòng người'.

Những cảnh phim khó đỡ.

Chưa dừng lại ở đó, phim còn khiến nhiều fan bấn loạn bởi những cảnh hôn táo bạo và nóng bỏng được hé lộ trong... trailer. Cụ thể, trong đoạn cuối trailer đã hé lộ nhiều phân cảnh thân mật, đặc biệt là những cảnh hôn táo bạo và nóng bỏng giữa Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) và anh cả (Tống Uy Long).

Những cảnh hôn được hé lộ trong trailer.

Đặc biệt, không ít người quắn quéo trước nụ hôn nồng cháy dưới gốc cây trong truyền thuyết. Cảnh này cũng nhanh chóng leo lên top hot search của Weibo. Ngoài ra, không thể thiếu cảnh hôn trộm của anh cả và em út bị anh hai (Trương Tân Thành) bắt quả tang.

Phim hiện được phát sóng trên FPT Play và Keeng Movies.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ