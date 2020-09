Khác màn khóa môi nồng nhiệt trên phim, nam chính Lưu Ly ở hậu trường lại e thẹn thế này đây!

Bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đã phát sóng được một thời gian và ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).



Với cốt truyện dày dặn, thước phim ấn tượng cùng màn tương tác tự nhiên giữa các diễn viên đã khiến phim ngày càng được đánh giá cao. Trong đó, chuỗi tình cảm xen kẽ giữa khổ đau và ngọt ngào của cặp đôi chính Tư Phượng và Toàn Cơ chính là điểm nhấn của phim, đặ biệt là những màn thả thính và cảnh hôn cháy bỏng

Cảnh hôn trở thành điểm nhấn của phim.

Vào vai nam nữ chính trong phim, Viên Băng Nghiên - Thành Nghị có khá nhiều cảnh quay tình cảm. Mới đây, ekip sản xuất đã tung clip Viên Băng Nghiên - Thành Nghị hôn chạm lưỡi trên giường khiến nhiều người xem náo loạn.

Trên mạng xã hội , không ít người nhận xét cặp đôi đã quá táo bạo khi đóng cảnh hôn này, làm dấy lên tin đồn 'phim giả tình thật'. Tuy nhiên, không thể không nói, chính cảnh hôn này đã khiến bộ phim gia tăng sức hút, phản ứng hóa học của cặp đôi chính cũng được nhân đôi.



Thế nhưng, cảnh hôn trên Thế nhưng, cảnh hôn trên phim ngọt ngào và được mong đợi bao nhiêu thì những khoảng khắc hậu trường lại... trái ngược nhưng cũng gây sốt không kém. Cứ ngỡ kinh nghiệm đầy mình, ai ngờ nam chính phải cần đạo diễn thị phạm cảnh hôn này.

Trên phim thì ngọt ngào cháy bỏng.

Nhưng ở hậu trường phải cần đạo diễn thị phạm từng bước.





Thực tế, nam diễn viên sinh năm 1990 gần như chưa có kinh nghiệm diễn xuất cảnh hôn nên quay mãi vẫn không đạt. Lúc nhìn đạo diễn thị phạm, Thành Nghị còn ngơ ngác như kiểu chàng trai mới lớn lần đầu thấy cảnh hôn. Nhiều người phì cười khi thấy anh chàng bối rối xấu hổ và che mặt đi ở hậu trường.



Phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát hiện đang phát sóng tất cả các ngày trong tuần.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ