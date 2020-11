Nữ chính 'nhọ' nhất Lang Điện Hạ: Hết bị nam phụ đến nam chính cưỡng hôn đến méo cả miệng

Ngày 19/11 vừa qua, phim mới Lang Điện Hạ sau 2 năm 'đắp chiếu' đã chính thức lên sóng. Bộ phim cổ trang Trung Quốc này có sự tham gia của bộ ba diễn viên chính gồm Vương Đại Lục - Lý Thấm - Tiêu Chiến.

Phim được lên sóng của 3 nền tảng lớn là Tencent, Iqiyi, Youku. Đặc biệt, ekip làm phim còn tung luôn full bộ sau 24h cập nhật dành cho tài khoản VIP.

Trong Lang Điện Hạ, Vương Đại Lục vào vai Bột Vương, Lý Thấm là quận chúa Mã Trích Tinh còn Tiêu Chiến đảm nhận vai phụ Tật Xung, là Tấn Quốc vương thế tử. Ngay từ khi lên sóng, Lang Điện Hạ đã chiếm trọn spotlight mạng xã hội , leo hotsearch liên tục nhờ nhiều cảnh quay ấn tượng.

Cụ thể, vào ngày 22/11, cảnh Bột Vương (Vương Đại Lục) cưỡng hôn Mã Trích Tinh (Lý Thấm) chính là tâm điểm được cư dân mạng bàn tán. Giống với Tật Xung (Tiêu Chiến), Bột Vương đã đem lòng yêu thương Mã Trích Tinh từ lâu nhưng vẫn chưa chinh phục được trái tim nàng.

Với bản tính hiếu chiến, nóng nảy khiến Bột Vương nảy sinh hành động muốn chiếm đoạt nàng quận chúa. Anh chàng dù không say rượu vẫn cưỡng hôn cô nàng và bị tặng lại một vết cắn nhớ đời.

Dù phim ngược tơi tả, nhưng cảnh cưỡng hôn đầy bạo lực của cặp chính đã leo lên top tìm kiếm một cách chóng mặt, nhanh hơn cả cảnh hôn trước đó của Tiêu Chiến và Lý Thấm. Nữ chính bị hôn méo cả miệng, cảm giác như sắp bị nam chính nuốt trọn.

Trước đó, nữ chính cũng bị nam phụ cưỡng hôn trong cơn say. Khi ấy, miệng mũi nữ diễn viên méo mó không khác gì. Thương cho Lý Thấm, bị cưỡng hôn 2 lần mà chưa có màn kiss nào ra hồn.





Hiện tại, Lang Điện Hạ đã phát sóng trọn bộ với tài khoản VIP, với tài khoản thường sẽ được cập nhật 2 tập mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy.



