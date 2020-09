Ngoài cảnh hôn 'ăn sống' đối phương, Nửa là đường mật nửa là đau thương còn có nhiều cảnh hot khác

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, tối 27/9 vừa qua phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã lên sóng. Vốn được biết đến với danh xưng "mỹ nam cổ trang", đây là lần hiếm hoi nam diễn viên 8x đóng phim hiện đại, trong vai tổng tài lạnh lùng.





Như đã hé lộ trước đó, bộ phim xoay quanh mối quan hệ của cặp 'thanh mai trúc mã' Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi). Cả hai vốn là cặp đôi chí chóe từ khi còn trên ghế nhà trường, sau nhiều năm xa cách bỗng dưng gặp lại trên thương trường khốc liệt.



Từ những tập đầu lên sóng, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả nhờ nội dung cuốn hút, kịch bản hấp dẫn cùng diễn xuất ấn tượng của dàn trai xinh gái đẹp trong phim.

hot search. Trong đó, màn hôn nóng bỏng kéo dài ngoài hành lang ngay khi được ekip phim hé lộ đã khiến MXH điên đảo. Không chỉ hôn táo bạo, cặp đôi còn chẳng ngại cởi áo đối phương, khiến phân cảnh này nhanh chóng leo lên

Không chỉ cảnh hôn hành lang, trailer phim còn hé lộ cảnh hôn dưới sàn văn phòng của La Vân Hi và Bạch Lộc. Hầu hết người xem đều không kìm được phấn khích bởi màn tương tác quá ngọt ngào của cặp đôi.



Trong một phân cảnh khác, cả 2 lại tiếp tục chiêu đãi người xem cảnh hôn kéo dài vài phút trong tủ quần áo. Dù theo mô-tuýp quen thuộc của thể loại phim ngôn tình, thế nhưng chính phản ứng hóa học quá ngọt ngào, tự nhiên của cặp đôi là điểm hút khiến Trong một phân cảnh khác, cả 2 lại tiếp tục chiêu đãi người xem cảnh hôn kéo dài vài phút trong tủ quần áo. Dù theo mô-tuýp quen thuộc của thể loại phim ngôn tình, thế nhưng chính phản ứng hóa học quá ngọt ngào, tự nhiên của cặp đôi là điểm hút khiến phim ngày càng hot.



Nhiều người nhận định, lâu lắm rồi họ mới có thể chứng kiến ​​một cảnh hôn thú vị không gượng gạo bởi hiện nay rất hiếm khi thấy cảnh hôn cuồng nhiệt trong các bộ phim truyền hình.



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ