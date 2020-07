Ám ảnh lời kể của con trai 4 tuổi chứng kiến khoảnh khắc Naya Rivera kiệt sức chìm dần xuống nước

Your browser does not support HTML5 video.

Xót xa cảnh tài xế ô tô lao xuống biển xin cứu 4 người trong xe nhưng...`Đã quá muộn`

Tính đến sáng 11/7, đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe ôtô Mazda đâm xuống biển trong đêm TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.