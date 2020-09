Cảnh sát Mỹ bị bắt quả tang trộm tài sản của người đã khuất gây bức xúc trong dư luận

Viên cảnh sát này được xác định là Steve Hortz, phó cảnh sát trưởng quận Cam, bang California, Mỹ. Người này đã bị bắt sau khi bị cáo buộc lấy trộm đồ từ một ngôi nhà của người đã chết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 20/7, Hortz được điều động tới căn nhà ở thành phố Yorba Linda, hạt Orange, sau khi gia chủ là một người đàn ông ở độ tuổi 70 sống tại đây qua đời.

Chân dung viên cảnh sát Steve Hortz

Tuy nhiên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, một tuần sau tức ngày 27/7, Hortz đã quay lại và đột nhập vào nhà của người đàn ông đã khuất khi anh đang mặc cảnh phục. Hortz chỉ đi quanh nhà và xem xét rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó và không rõ liệu anh ta có trộm thứ gì trong lần ghé thăm này không.

Bẵng đi một thời gian tới ngày 10/8 và 16/8, Hortz tiếp tục quay trở lại căn nhà vào sáng sớm nhưng lần này anh ta mặc thường phục. Viên cảnh sát ngang nhiên rời khỏi ngôi nhà đem theo nhiều tài sản của người chủ đã qua đời. Danh sách vật dụng bị trộm bao gồm két sắt, quạt trần và nhiều đồ vật chưa được xác định khác.

Vậy nhưng Horts hông ngờ rằng camera an ninh của căn nhà vẫn hoạt động và mọi hành động của anh ta đều đã bị camera ghi lại. Ngày 9/9, luật sư phụ trách di sản thừa kế của cụ ông đã tới xem xét căn nhà một lần nữa và phát hiện điều bất thường nên đã xem camera an ninh. Ngay khi nhận thấy có người đột nhập, vị luật sư đã báo tin về vụ trộm và cung cấp cho cảnh sát đoạn clip vạch trần hành vi phạm tội của Hortz.

Hình ảnh từ camera an ninh

Vào này 10/9, Hort bị bắt giữ và đưa vào nhà tù Santa Ana vì tình nghi ăn trộm. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của nhà tù xác nhận rằng Hortz đã được thả ra vào chiều tối cùng ngày dù cuộc điều tra vẫn chưa ngã ngũ.

Về vụ việc này sở cảnh sát trưởng quận Cam cho biết, họ đã mở cuộc điều tra ngay sau khi biết về vụ việc. Quan chức cho biết Hortz đang được nghỉ có lương, nhưng cơ quan này đang xem xét khả năng cho anh ta nghỉ không lương. Ngoài ra, họ cũng sẽ điều tra những vụ việc trước đây Hortz từng phụ trách xem có xảy ra việc tương tự hay chưa.

Kể từ khi cảnh sát Mỹ vướng vào bê bối gây ra cái chết của công dân da màu George Floyd, cơ quan này liên tục nhận về chỉ trích từ người dân và hành động này của viên cảnh sát cũng gây ra làn sóng phản ứng dữ dội.

