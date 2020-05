Cảnh sát Úc điều tra kẻ nhổ nước bọt, kỳ thị hai chị em gốc Việt vì COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 kéo cơn thịnh nộ của người dân ở nhiều nước phương Tây khiến họ dành sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc cho người châu Á. Mới đây nhất tờ South China Morning Post ngày 29/5 đưa tin về hai cô gái gốc Việt bị người da trắng tại Úc dùng lời lẽ xúc phạm, có hành động kỳ thị.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội , vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 3 với hai chị em gốc Việt ở vùng ngoại ô Marrickville, bang New South Wales.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Thanh niên





Hai chị em Rosa và Sophie Do khi đó đang đi bộ và chờ để băng qua đường Petersham thì có hai cô gái da trắng tiếp cận và buông nhiều lời lẽ xúc phạm nặng nề. Một trong hai cô này liên tục áp sát luôn miệng dùng lời lẽ miệt thị nghiêm trọng, thậm chí còn dùng chân đạp vào người và vung dao đe dọa hai chị em nhà họ Do.

Cô gái da trắng (đeo khăn) miệt thị hai chị em họ Do



Cô gái da trắng tỏ ra vô cùng hung hăng, trước khi rời đi còn nhổ nước bọt trúng vào mắt và mặt của cô Rosa.



Cô Rosa nói: "Thời điểm đó, việc nhổ nước bọt tồi tệ hơn việc đấm vào mặt ai đó" vì virus Sars-CoV-2 có thể lây lan qua giọt bắn. Cô gái gốc Việt đã phải đến gặp bác sĩ để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cả HIV, Cô Rosa nói: "Thời điểm đó, việc nhổ nước bọt tồi tệ hơn việc đấm vào mặt ai đó" vì virus Sars-CoV-2 có thể lây lan qua giọt bắn. Cô gái gốc Việt đã phải đến gặp bác sĩ để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cả HIV, viêm gan B và C.



“Làm sao việc đó vẫn xảy ra ngay cả khi bây giờ là năm 2020, khi chúng ta đang sống ở quốc gia thuộc thế giới thứ nhất, nơi sự đa dạng văn hóa được ca ngợi. Bạn mong mọi người có tư tưởng tiến bộ nhưng rõ ràng là vẫn có những người u muội và kỳ thị”, Rosa nói.

Cô gái da trắng phun nước bọt về phía hai chị em gốc Việt



Còn Sophie cho rằng nhiều người da trắng đã có hành vi phân biệt chủng tộc khi đánh đồng người Trung Quốc với những người dân thuộc các nước châu Á khác. “Họ thậm chí còn không nhận ra rằng người châu Á không nhất thiết phải là người Trung Quốc”, Sophie nói.



Theo Ủy ban Nhân quyền Úc và tổ chức Liên minh vì cộng đồng người Úc gốc Á, đây là một trong số nhiều trường hợp người gốc Á bị phân biệt chủng tộc và tấn công tại Úc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.



Nhờ vào hành động điều tra nhanh chóng của cảnh sát và sự hỗ trợ của mạng xã hội, kẻ tấn công đã được xác định và bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm hành động tấn công và có lời lẽ khiếm nhã.

Theo Hà Ly/SKCĐ