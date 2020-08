CĐM sốc nặng khi phát hiện cảnh tự tử vô tình được ghi lại trong 1 MV ca nhạc

Được phát hành vào tháng 11/2015, MV I Miss You (Hao Xiang Ni) phiên bản tiếng Hoa của nữ ca sĩ Malaysia Joyce Chu đã gây ra một cơn sốt không nhỏ ở Việt Nam bởi MV và lời bài hát quá đáng yêu. Hàng loạt các bạn trẻ Việt đã thi nhau cover lại ca khúc này và đều gây được sự chú ý.

MV I Miss You (Hao Xiang Ni).

Trong MV, nữ ca sĩ Joyce Chu đã thực hiện nhiều bối cảnh khác nhau thay đổi liên tục. Với giọng hát truyền cảm, dễ thương, MV I Miss You (Hao Xiang Ni) sau 5 năm lên sóng đã thu về gần 59 triệu lượt xem trên YouTube.

Tuy nhiên mới đây, MV này bất ngờ hot trở lại và được mọi người thi nhau truyền tay nhau trên mạng xã hội . Nguyên nhân cũng khá đặc biệt, do mọi người phát hiện ra một chi tiết vô cùng kinh dị trong MV ca nhạc này.

Cụ thể, ở 1 phút 42 giây trong MV, nhiều người sửng sốt trước một bóng đen rơi tự do từ trên tầng cao xuống. Chi tiết này khiến nhiều người sợ hãi và cho rằng đây là cảnh tượng một người nhảy lầu tự tử?

Trích đoạn trong MV được nhiều người chia sẻ.

Dưới phần bình luận của MV, không ít người tỏ ra sửng sốt và sợ hãi. Phần lớn đều cho rằng bóng đen kia chính là một người đang nhảy lầu, chẳng may rơi vào cảnh quay trong MV. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khẳng định đó chỉ là bộ quần áo hay đồ vật tối màu nào đó bị gió thổi rơi xuống mà thôi.





Dù khá nhiều người thắc mắc, nhưng chi tiết này trong MV vẫn chưa được xác thực là gì. Tuy nhiên, cảnh tượng và MV này vẫn đang được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng.



【好想你 I MiSS U】 Joyce Chu 四葉草@RED PEOPLE



