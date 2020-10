Cano cứu hộ tàu Vietship 01 bị chìm, 8 thuyền viên mắc kẹt sức khỏe yếu dần, mạng sống bị đe dọa

Tối 9/10, công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị mất tích, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị đã diễn ra. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Quảng Trị và các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên đang mất tích và mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Trước đó, sáng 8/10 tàu Vietship 01 đang neo ở cảng Cửa Việt thì bị sóng đánh trôi ra cửa biển ở gần vị trí phao số 0, trên tàu lúc đó có 12 người. Đến sáng 9/10, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã hướng dẫn 2 thuyền viên có Sức Khỏe tốt nhất mặc áo phao bơi vào bờ biển và được bộ đội từ trong bờ bơi ra ứng cứu an toàn.

Dù chỉ nằm cách bờ khoảng 400 m nhưng thời điểm tàu Vietship 01 mắc cạn, ở khu vực này sóng cao từ 2 đến 3 m, mưa to kèm gió lớn. Nơi tàu mắc cạn nằm cạnh cửa sông nên lượng mưa lũ trên nguồn đổ về lớn, kết hợp sóng biển xô vào tạo vòng xoáy lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh Quảng Trị đưa ra rất nhiều phương án tiếp cận cứu hộ tàu Vietship 01như: Dùng trực thăng, dùng tàu cứu hộ nhưng đều không phát huy được tác dụng, vì thời tiết rất xấu gây trở ngại lớn cho việc cứu hộ.





May mắn là đến khoảng 18h ngày 9/10, sau nhiều nỗ lực thì đã có thêm 2 thuyền viên trên tàu Vietship 01 đã bơi được vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của 2 thuyền viên đều đã ổn định. 8 người còn lại trên tàu đều trong tình trạng kiệt sức, thiếu lương thực, nước uống, trong đó có 1 thuyền viên bị thương.

Đến sáng 10/10, công tác cứu hộ 8 thuyền viên còn lại của tàu hàng Vietship 01 đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì sóng to, gió lớn.

Sau khi phương án sử dụng trực thăng cứu nạn bị hủy, lực lượng chức năng đã sử dụng 1 chiếc ca nô nhỏ, quân đội và người nhái vượt sóng tiếp cận tàu Vietship 01. Đến 9 giờ cùng ngày, dù ca nô cứu hộ đã đến rất gần với tàu Vietship 01 nhưng việc tiếp cận vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, tàu sắp chìm, chỉ còn nổi 1 phần nhỏ trên mặt nước.

Lực lượng cứu thương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều xe, chờ cứu hộ các thuyền viên gặp nạn. Cả 3 phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Hà Sỹ Đồng, ông Hoàng Nam, Lê Đức Tiến đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo theo dõi việc cứu nạn. Hàng trăm người dân địa phương cũng đến đây để theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.





Đến 9h30 ngày 10/10, cano cứu hộ đã tiếp cận được tàu Vietship 01, đã có 2 thuyền viên sang được cano cứu hộ. Tuy nhiên, 1 người trên cano đã rơi xuống biển, lực lượng chức năng đang chú ý tìm kiếm.

Đến 9h42 cùng ngày, ca nô cứu hộ chìm, toàn bộ người cứu hộ và thuyền viên đều qua tàu Vietship 01. Thời tiết sóng to, gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo ngư dân cứu hộ vừa trôi vào bờ, hiện trong số 8 thuyền viên trên tàu Vietship 01 có 1 người gãy xương sườn, 1 người gãy chân, 1 người có dấu hiệu loạn thần... Sau khi cano cứu hộ bị chìm, trên biển hiện giờ đang có 8 thuyền viên và 3 người thuộc lực lượng cứu hộ đang bám vào tàu Vietship 01 sắp chìm.

Your browser does not support HTML5 video.

Công tác cứu hộ cứu nạn trên biển

Theo Phương Hoa/SKCĐ