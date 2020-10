Đà Lạt lại có thêm 1 trường học có góc sống ảo cực đỉnh, check in ngay trước khi 'quá tải' người!

Nếu đã ghé Đà Lạt quá nhiều lần, đã quá 'nhàm' với những địa điểm siêu hot kể trên thì hãy lấy giấy bút ra bởi Đà Lạt mới có một góc sống ảo mới 'bao ngầu', hứa hẹn sẽ sớm 'full khách' trong thời gian tới đây. Mới đây, cộng đồng mạng lại sốt xình xịch với những hình ảnh được chụp tại khuôn viên canteen trường Đại học Yersin, thành phố Đà Lạt. Ai cũng trầm trồ bởi nhìn canteen sao đỉnh quá từ màu sắc đến cách bày trí làm người nhìn có cảm tưởng như đang lạc vào một nhà hàng sang trọng đẳng cấp châu Âu nào đó.

Sự xuất hiện của chiếc canteen mang đậm phong cách phương Tây này khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, trầm trồ. Sử dụng tone màu vàng làm yếu tố chủ đạo dường như đã kích thích mọi tế bào thị giác của những ai được chiêm ngưỡng chiếc canteen này. Màu xanh - trắng cũng được kết hợp hài hòa thông qua các màu sơn giúp làm dịu sắc vàng nhưng vẫn giữ được vẻ 'sang chảnh' classy của cả căn phòng này.

Được biết, ý tưởng canteen được xây dựng dựa trên mong muốn tạo ra một không gian đặc sắc gắn kết các Yersiners với nhau, phá vỡ cấu trúc của một canteen truyền thống. Màu vàng được chọn là màu sắc chủ đạo bởi sự ấm áp xua tan đi tiết trời lạnh quanh năm của Đà Lạt, kết hợp sắc xanh là điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Ngoài những mục tiêu để giúp sinh viên có nơi "nạp" thêm năng lượng, nơi họp nhóm, làm viêc, canteen Đại học Yersin hứa hẹn sẽ là một địa điểm check-in mới mẻ dành cho những ai đam mê chụp ảnh hay những ai yêu thích sự mộng mơ của thành phố ngàn hoa. Trước đây, một địa điểm check-in "vàng khè" nổi tiếng khác cũng được dân mạng chia sẻ nhiệt tình và trở thành địa điểm sống ảo quốc dân, đó là bức tường bên ngoài tiệm bánh mì Cối Xay Gió. Đúng là các ngôi trường từ Đà Lạt chưa bao giờ khiến cộng động mạng phải thất vọng phải không nào?

Đại học Yersin Đà Lạt

Là một ngôi trường nấp sau những cánh rừng thông ở Đà Lạt, trường Đại học Yersin đang ngày càng ghi điểm trong bản đồ các trường đại học trên toàn quốc. Trường đại học Yersin Đà Lạt ưu tiên đào tạo sinh viên theo hướng gắn liền với thực tiễn, hướng mục tiêu trở thành công dân toàn cầu và cam kết đảm bảo giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên khiến trường ngày càng được nhiều sinh viên yêu thích và lựa chọn.

Chương trình học hấp dẫn, đầu ra đảm bảo, giờ lại có thêm canteen cực đỉnh, chừng này điểm cộng đã đủ hiểu nhà trường luôn lắng nghe tâm tư, băn khoăn, nguyện vọng của sinh viên như thế nào. Cùng ghé thăm trường Đại học Yersin Đà Lạt tại địa chỉ 27 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố Đà Lạt trong lần tới thăm quan Đà Lạt nhé! Tuy nhiên, nếu đến để ngó nghiêng chiếc canteen siêu ngầu này, bạn hãy nhớ giữ gìn trật tự, tôn trọng nhân viên và sinh viên của nhà trường, bởi dù hot tới đâu thì đây vẫn là môi trường sư phạm đó nha!

Theo Thùy Dương/SKCĐ