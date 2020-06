Cao thủ Thái Cực Quyền tái mặt vì bị bóc mẽ 'võ điện giật' ngay trên sân đấu

Người hâm mộ võ thuật có lẽ không xa lạ với "võ điện giật", cụm từ dùng để chỉ thứ kung-fu ảo diệu thường xuất hiện trong các clip được đăng tải trên mạng xã hội . Trong các màn trình diễn "võ điện giật", các cao thủ chỉ việc múa quyền và sử dụng một lực rất nhỏ nhưng lại khiến cho đối phương lảo đảo, ngã gục một cách đáng kinh ngạc.

Mới đây, mạng xã hội Weibo Trung Quốc xuất hiện đoạn clip ghi lại màn biểu diễn "võ điện giật" của một võ sư Thái Cực Quyền. Đoạn clip gây chú ý vì thứ võ ảo diệu của cao thủ này đã bị bóc mẽ ngay trên sân đấu một cách nhục nhã.

Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, võ sư Thái Cực Quyền và một học trò đang say sưa biểu diễn. Vị võ sư "tài ba" chỉ đẩy nhẹ một cái là học trò bay xa tới 3-4 m trong sự kinh ngạc của mọi người.

Khi hai thầy trò đang thể hiện trơn tru màn biểu diễn, một người đàn ông bí ẩn bất ngờ bước lên sân khấu và xin được tỉ thí với võ sư Thái Cực Quyền.

Khi hai bên bắt đầu giao đấu, cao thủ đã dồn hết sức thể hiện "võ công cái thế" của mình nhưng người đàn ông bí ẩn kia chỉ nhúc nhích chút ít. Mặc dù cố gắng thử đi thử lại nhiều lần, tuyệt chiêu "võ điện giật" vẫn không xoay chuyển được đối thủ.

Lúc này, võ sư Thái Cực Quyền phải tái mặt vì xấu hổ, còn người đàn ông thì cười nhạt, tỏ vẻ xem thường màn trình diễn của vị võ sư.

Clip bóc mẽ "võ điện giật" thu hút sự chú ý của mạng xã hội Trung Quốc

Clip cao thủ "võ điện giật" bị bóc mẽ trước đông đảo người hâm mộ hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý đông đảo.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ