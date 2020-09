Cáo trạng vụ án Đồng Tâm: Những đối tượng nào đã đổ xăng thiêu sống 3 cán bộ chiến sĩ?

Vụ án này đã gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an phải hi sinh nên dư luận xã hội rất quan tâm và theo dõi kỹ càng từng chi tiết. Liên quan đến vụ án, 29 bị cáo bị VKSND TP Hà Nội truy tố đều trú tại thôn Hoành, thôn Đồng Mít ( xã Đồng Tâm ).

Báo Người Lao Động dẫn lại cáo trạng ban đầu cho thấy, đầu tháng 11/2019, Quân chủng Phòng không - không quân (Bộ Quốc phòng) có kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Lúc này, CA TP Hà Nội được đề nghị đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng xây dựng tường rào cũng như tính mạng người dân, trụ sở cơ quan nhà nước.

Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2019, Lê Đình Kình cùng Lê Đình Công và đồng phạm đã góp tiền cùng nhau mua xăng để làm 85 chai bom xăng, mua 10 quả lựu đạn, 10 tuýp sắt gắn liềm và dao bầu, chuẩn bị cả gạch đá, pháo, làm bùi nhùi... để tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm của Lê Đình Kình còn có hành động thách thức, 'dọa nạt' nếu cơ quan chức năng đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ sẵn sàng tiêu diệt 300-500 người. Nhóm còn quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Biết lực lượng công an di chuyển đến khu vực Ba Thá, Miếu Môn rạng sáng 9/1/2020, Lê Đình Công cùng Bùi Viết Hiểu và một số bị can khác đã phát trực tiếp trên MXH facebook nhằm thông báo, kêu gọi các đối tượng khác cùng tham gia chống phá.

Những tang vật bị thu giữ.

Vừa đi đến cổng thôn Hoành, nhóm người đang ở nhà ông Lê Đình Kình đánh kẻng báo động rồi bắn pháo hiệu, pháo hoa, ném gạch đá bom xăng về phía lực lượng công an. Dù tổ công tác đã nhiều lần dùng loa phát thanh kêu gọi, nhóm người này vẫn không dừng lại, thậm chí còn trèo lên tầng 2 dùng thêm cả lựu đạn tấn công người thi hành công vụ.

Sau đó, nhóm tổ công tác gồm ông Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn trưởng E22 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; anh Phạm Công Huy, cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội; anh Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng một số chiến sĩ công an triển khai đội hình đột kích từ tầng 1 lên tầng 2 nhà anh Hợi để trấn áp nhóm đối tượng manh động trên.

Tuy nhiên, khi 3 chiến sĩ Thịnh, Huy, Quân vừa đến cửa sổ nhà anh Hợi, định sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp có gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống. Những kẻ còn lại ném gạch đá, bom xăng từ nhà ông Kình.

H ố sâu 4m giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức.

Khi 3 chiến sĩ công an rơi xuống hố sâu 4m giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh đã lấy can đổ xăng ra chậu, đốt cháy rồi đạp xuống dưới hố. Lửa cứ chuẩn bị tắt, các đối tượng lại đổ thêm xăng để lửa cháy lớn, khiến 3 chiến sĩ công an tử vong