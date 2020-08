Nói dối có bầu để tống tiền, ai ngờ 2 sếp đều nằng nặc bắt đẻ khiến nhân tình xanh mặt

Hương 25 tuổi, mới ra trường được 3 năm nhưng đã có công việc ổn định ở một công ty tầm cỡ. Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng cách ăn nói khéo léo, có duyên, Hương nhanh chóng leo lên chức trợ lý giám đốc với mức lương 15 triệu/tháng.



Tuy nhiên, với lối sống sang chảnh, thích shopping và cà phê, đi bar nên mức lương ấy đối với Hương là không đủ. Nhận thấy bản thân thường xuyên được các đấng mày râu ngắm nhìn và thả thính, Hương bắt đầu dự tính và tìm đến 'con cá' to hơn.



Trong một lần công tác, Hương và Long - vị giám đốc Trong một lần công tác, Hương và Long - vị giám đốc kinh doanh đã đi quá giới hạn. Dù khi ấy có chút men say nhưng Hương không hề cảm thấy sốc chút nào, ngược lại còn cảm thấy mừng thầm trong bụng vì bước đầu kế hoạch đã thành hiện thực.



Cũng từ đó, Hương trở thành Cũng từ đó, Hương trở thành nhân tình của Long, được chu cấp thêm hàng chục triệu mỗi tháng. Thi thoảng, vị giám đốc này còn chẳng tiếc tiền mua cho cô hàng hiệu, từ túi xách đến quần áo, giày dép khiến Hương càng thêm lóa mắt.



Thế nhưng, không chỉ cặp kè với Long, Hương còn với tay sang cả Vinh - trưởng phòng tài chính của công ty. Dù địa vị không cao bằng Long nhưng Vinh lại có rất nhiều tiền, Thế nhưng, không chỉ cặp kè với Long, Hương còn với tay sang cả Vinh - trưởng phòng tài chính của công ty. Dù địa vị không cao bằng Long nhưng Vinh lại có rất nhiều tiền, gia đình giàu có cùng bản tính chịu chơi.



Sau thời gian cặp bồ với 2 sếp, Hương đã tích cóp được một khoản kha khá và tính sẽ làm một 'vố lớn' rồi sẽ cao chạy xa bay, chấm dứt quan hệ tay ba nguy hiểm này. Nguyên nhân bởi, vợ của 2 người này đều không phải dạng vừa, nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng có vẻ như đã nghi ngờ mối quan hệ của Hương.

Ảnh minh họa.



Và thế là, Hương giả vờ có bầu, hẹn gặp riêng 2 sếp để nói chuyện. Cô yêu cầu một khoản tiền lớn rồi sẽ ngoan ngoãn phá thai, rời khỏi công ty và giữ kín chuyện này đến cuối đời. Tuy nhiên, phản ứng của Long và Vinh chính là điều mà cô không ngờ tới.



Long vốn đã có 2 cô con gái và luôn thèm khát một cu cậu nối dõi tông được. Anh nói sẵn sàng nuôi dưỡng chăm sóc Hương cả đời nếu đứa bé trong bụng là con trai. Trong khi đó, Vinh dù kết hôn 4 năm nhưng chưa có con nên thấy Hương nói, anh vui mừng ra mặt, bắt cô giữ lại đứa bé để nuôi.



Lúc này Hương liền xanh mặt sợ hãi. Cô lo lắng việc mình giả Lúc này Hương liền xanh mặt sợ hãi. Cô lo lắng việc mình giả mang bầu sẽ bị bại lộ, nhất là mối quan hệ cặp kè tay 3 nếu bị phát hiện, 2 người kia sẽ đối xử với cô thế nào? Bao nhiêu ngày suy nghĩ, Hương vẫn chưa biết bây giờ mình phải làm sao?

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ