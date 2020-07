Chung chồng suốt 9 năm, cặp chị em song sinh còn thụ thai để cùng nhau mang bầu

Được biết đến là cặp chị em sinh đôi giống hệt nhau nhất trên thế giới, Anna và Lucy DeCinque (34 tuổi, sinh sống tại Perth, Úc) còn được nhiều người biết đến sau tuyên bố ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi vệ sinh cùng lúc và đặc biệt là ngủ chung giường với bạn trai Ben Byrne (39 tuổi) trong gần một thập kỷ.



Mối quan hệ 3 người này không khiến người trong cuộc hoang mang hay lo lắng. Từ 4 năm trước, 2 chị em Anna và Lucy đã chia sẻ về nguyện vọng có con chung với Ben và suy tính về một tương lai lâu dài cùng người đàn ông này.

Hai chị em sinh đôi bên bạn trai Ben.



Anna hào hứng chia sẻ về kế hoạch mang thai sắp tới: "Chúng tôi đang tìm hiểu về IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), cùng nhau đông lạnh trứng. Dù chưa biết tương lai phía trước sẽ ra sao nhưng chúng tôi muốn làm điều đó cùng nhau sớm nhất có thể. Chúng tôi muốn trải nghiệm mọi thứ cùng nhau, cùng nhau già nua, cùng nhau qua đời..."

Mẹ của 2 chị em nhiều lúc còn nhận nhầm con gái mình.



Chia sẻ về chuyện tình của mình, hai chị em cho biết người bạn trai trước luôn muốn tách biệt Anna và Lucy, tuy nhiên Ben thì khác, anh luôn chấp nhận sự ràng buộc của 2 chị em và duy trì mối quan hệ 3 người suốt 9 năm qua. Thậm chí, ngay từ những ngày đầu tiên quen biết, anh có thể phân biệt được rõ ràng 2 chị em - điều mà ngay cả mẹ đẻ các cô cũng không làm được.



Hiện tại, Anna và Lucy đang sống cùng mẹ và bạn trai lâu năm. Cả 3 người này ngủ chung với nhau trong một chiếc giường cỡ lớn. Theo những người trong cuộc, giữa mối quan hệ này không có sự ghen tuông và Ben luôn đối xử công bằng với cả 2 người.

Cả 3 người sống hạnh phúc với nhau suốt 9 năm qua.



Đây chính là lý do Anna và Lucy quyết định sinh con cùng nhau để các con của mình có chung một ông bố. Theo đó, họ hi vọng việc IVF sẽ thành công, háo hức trông chờ vào những trải nghiệm sắp tới.



