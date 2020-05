Chồng trẻ lên tiếng về tin đồn rạn nứt hôn nhân: 'Chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu'

Đã 2 năm kể từ khi "cặp đôi 62 - 26" cô dâu Lê Thị Thu Sao (SN 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992) quyết định về chung một nhà tuy nhiên đến nay chuyện tình của họ vẫn thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Mới đây, trong một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Tiktok của cặp đôi nhiều người xem đã tinh ý nhận thấy những điểm bất thường. Cụ thể, khi cả 2 đang cùng nhau uống nước ép, cô Thu Sao đưa cốc nước cho chồng mình nhưng anh Hoa Cường lại lập tức ngoảnh đi. Sau đó, anh Cương đã bất ngờ quay sang hôn má vợ một cách khá hờ hững gượng gạo.

Dựa vào những chi tiết đó, nhiều người mạnh dạn khẳng định cặp đôi đã rạn nứt, anh Hoa Cường không còn yêu vợ như trước nữa bởi trước đây anh luôn thể hiện những tình cảm thân mật với vợ mà không hề ngần ngại.

Nhiều cư dân mạng bình luận phía dưới video: "Anh Hoa Cường đang phải gồng mình lên để thể hiện tình cảm với vợ"; "Họ không còn uống chung cốc nữa"; "Có khi tình cảm của họ đã rạn nứt",...

Mới đây, anh Triệu Hoa Cương đã chính thức trả lời báo chí về những tin đồn này. Trái với dự đoán của nhiều người, anh Cương khẳng định vợ chồng anh vẫn mặn nồng chứ không hế có chuyện rạn nứt háy sứt mẻ tình cảm gì hết.

"Chắc là những người có ác cảm với gia đình tôi nên mới nghĩ như vậy chứ thực chất vợ chồng tôi vẫn ổn, vẫn yêu nhau như thủa ban đầu", anh Cương cho biết.





"Cặp đôi 62 - 26" vẫn luôn đồng hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Họ vừa đi du lịch Sài Gòn, Đồng Nai. Anh Cương cũng vừa đưa vợ đi Nâng mũi , sửa lông mày.

Chia sẻ về dự định tương lai, anh Cương cho biết, do vừa phẫu thuật thẩm mỹ nên vợ anh đang cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Sau khi hồi phục hẳn, cặp đôi sẽ cùng nhau đi du lịch Đà Nẵng.

Khi được hỏi về cảm giác khi thường xuyên phải nghe những tin đồn không hay về mối quan hệ với người vợ lớn hơn 35 tuổi, anh Hoa Cương nói:

"Tôi không quan tâm lắm đến những tin đồn không có căn cứ. Vợ chồng tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là đủ".

