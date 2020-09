Chú rể 15 - cô dâu 12 bất ngờ bị ép cưới chỉ sau 1 lần đi chơi về lúc trời tối

Tuần trước, đám cưới ở làng làng Montong Praje (đảo Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia ) đã khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân bởi, chú rể mới 15 tuổi - đang học cấp 2 còn cô dâu 12 tuổi - đang theo học cấp 1.



Danh tính cặp đôi chính là S và NH (tên được viết tắt). Theo Kumparan News thông tin, cặp đôi trẻ đã buộc phải cưới nhauy sau 4 ngày hẹn hò vì vi phạm tập tục tại địa phương. Cụ thể, tập tục ở đây bắt buộc những đôi trai gái trở về nhà sau hoàng hôn sẽ phải cưới nhau.

Hình ảnh cô dâu chú rể



Và trong một lần đi chơi, S đưa bạn gái NH về nhà vào lúc 19h30. Ngay lập tức, 2 thiếu niên bị cha mẹ ép nhà gái buộc tổ chức hôn lễ. Dù nhà trai đã cố sức ngăn cản nhưng cuối cùng cũng phải 'lực bất tòng tâm'.

Cũng trong tuần trước, một nghi lễ long trọng trong đám cưới của S và NH có tên Ijab kabul đã được diễn ra. Theo nghi lễ truyền thống, hai thiếu niên thiếu nữ này đã chính thức trở thành vợ chồng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi trẻ lại không được Văn phòng các vấn đề tôn giáo (KUA) chấp nhận. Được biết, KUA là nơi chịu trách nhiệm về việc tổ chức cưới xin hợp pháp ở Indonesia.

Tình trạng tảo hôn không phải là hiếm ở Indonesia

Liên quan đến vụ việc, trưởng làng Montong Praje cho biết: "Mọi người nói là phải làm theo phong tục. Nếu một chàng trai đưa cô gái về nhà muộn sẽ phải cưới cô ấy. Dù chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn điều này nhưng cha mẹ cô gái lại nhất định bắt họ phải kết hôn bằng được".

Cũng theo trưởng làng, tập tục này là của người Sasak - những người sống chủ yếu trên đảo Lombok. Bộ lạc này có truyền thống 'bắt cóc cô dâu', đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn tảo hôn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ