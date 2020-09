Cặp đôi đũa lệch chênh nhau hơn nửa mét kết hôn chỉ sau 6 tháng hẹn hò

Cô nàng 25 tuổi Hou Lijun sống ở Thành Đô ( Trung Quốc ) cùng với cha nuôi của mình. Tuy nhiên, kể từ năm 11 tuổi cô phát hiện mình không thể phát triển chiều cao như người bình thường. Hou Lijun không thể đến Bệnh viện thăm khám do gia đình quá nghèo.

Hai năm sau, tự ti và mặc cảm về ngoại hình khác người của mình nên Hou Lijun quyết định bỏ học. Sau đó, cô tham gia một đoàn nghệ sĩ đường phố. Ở đây, cô quen biết và kết hôn với một chàng trai khuyết tật trong đoàn nhưng cũng nhanh chóng ly hôn vào năm 2017.

Một năm sau, nhờ mạng xã hội Hou Lijun quen biết với chàng trai 31 tuổi Wang Ya với chiều cao vô cùng ấn tượng. Được biết, Wang Ya đến từ tỉnh An Huy, đang làm việc ở thành phố Hạ Môn. Dù 25 tuổi nhưng Hou Lijun chỉ cao 1m2, trong khi Wang Ya là 1m8. Vì thế, lần đầu gặp mặt đối phương đã vô cùng ngạc nhiên về chiều cao của cô.

Sự trái ngược về chiều cao, ngoại hình khiến họ lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng dần cũng trở nên thân quen và quyết định hẹn hò. Chưa đến 1 năm sau, cả 2 quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới nhỏ ấm cúng.

Anh chàng Wang Ya thổ lộ đã cảm mến Hou từ lâu sau khi xem các màn trình diễn qua mạng. Đến khi gặp mặt, sự dễ thương và khéo léo của cô càng khiến anh rung động. Mối tình của họ ngọt ngào đến nỗi, mỗi lần đi đâu cả hai đều nắm chặt lấy tay nhau, bỏ ngoài tai mọi xì xào của người đời.





Tháng 3/2019, Wang Ya và Hou tổ chức hôn lễ tại Thành Đô trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào bởi Wang luôn trân trọng và thương yêu vợ. Hạnh phúc càng thêm viên mãn khi cặp đôi đón con đầu lòng vào năm 2020.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Những câu thả thính trên cả đỉnh khiến đối phương chỉ nghe một lần là rung rinh không lối thoát



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ