Hủy hôn vì bị nhà gái thách cưới 6,3 tỷ, chàng trai bị họ hàng đối phương quấy rối ăn vạ nhiều tháng

Xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề tiền bạc lại càng quan trọng và được đề cao hơn. Nhiều cặp đôi chia tay, vợ chồng ly hôn cãi vã cũng chỉ vì tiền bạc vật chất.



Mới đây, MXH Mới đây, MXH Trung Quốc chia sẻ về câu chuyện tình cảm éo le của cặp đôi trẻ, tan vỡ do chuyện thách cưới. gia đình chàng trai không phải là khá giả nên đành phải chịu thua trước số tiền thách cưới quá lớn từ nhà gái.



Daydaynews đưa tin, CĐM dồn dập truyền nhau cảnh tượng chàng trai đánh bạn gái giữa phố. Thế nhưng, trách móc chưa được bao lâu, họ lại cảm thấy thương cảm với chàng trai khi biết được đầu đuôi câu chuyện.



Theo lời kể của chính chủ, anh và bạn gái yêu nhau đã 2 năm và dự tính đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên, nhà gái lại yêu cầu có sính lễ 300 nghìn NDT tiền mặt (khoảng 1,2 tỷ đồng) và 1,5 triệu tệ bất động sản (khoảng 5,1 tỷ đồng).



Điều này là quá sức với người đàn ông và gia đình anh. Cô gái cũng cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng không được, kết quả cặp đôi đành phải Điều này là quá sức với người đàn ông và gia đình anh. Cô gái cũng cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng không được, kết quả cặp đôi đành phải chia tay trong tiếc nuối. Tưởng chia tay là xong, ai ngờ cô gái vẫn không chịu buông tha. Cô nàng đến công ty bạn trai cũ gây sự, thậm chí còn kéo cả họ hàng thân thích nhà mình đến đánh anh ta cho... hả giận.



Việc gây rối này kéo dài 4 tháng, đến mức chàng trai không thể chịu nổi. Ngày 13/9 vừa qua, khi gia đình cô gái lại kéo tới gây sự, thách thức anh chàng đã tát cô gái 1 cái và hét vào mặt. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng cảm thấy xót xa cho anh chàng.



Nhiều người cho rằng, đã chia tay thì nên buông tha cho nhau, cứ mãi ám ảnh nhau làm gì. Hơn nữa, vấn đề đến từ nhà gái, do gia đình cô thách cưới quá cao khiến chàng trai không thể chi trả nổi nên mới phải chấm dứt quan hệ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ