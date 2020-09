Cặp đôi David và Victoria Beckham cùng hai nhân viên lộ tin nhiễm COVID-19 từ tháng 3 do đi tiệc

Theo trang Daily Mail đưa tin, hai vợ chồng và được cho là đã nhiễm COVID-19 hồi đầu tháng 3 do tham dự một bữa tiệc tại Los Angeles. Theo thông tin, cả David và bà xã Victoria Beckham lo sợ bản thân trở thành những ca siêu lây nhiễm vì một số nhân viên của 2 người cũng đã nhiễm virus Corona chỉ sau 2 tuần đi theo gia đình nhà Beck khắp nơi trên thế giới. Bữa tiệc này được tiết lộ là có sự xuất hiện của nhiều gương mặt người nổi tiếng. Daily Mail David Beckham và Victoria Beckham

Cặp đôi David và Victoria Beckham.

hà Beckham đã bay từ LA đến Anh để dự sinh nhật lần thứ 21 của con trai Brooklyn Beckham ở Cotswolds vào ngày 4/3, sau đó trở lại Mỹ vào ngày 11/3 để dự sự kiện ra mắt đội bóng mới của David ở Florida, sau đó lại bay về Cotswolds vào ngày 19/3 trước khi có lệnh giãn cách xã hội Có thông tin cho rằng, khi ở Miami, David bắt đầu cảm thấy không khỏe, trong khi Victoria bị đau họng và sốt cao sau đó. Lịch trình dày đặc của nhà Beck không chỉ dừng lại ở thành phố Los Angeles của nước Mỹ mà còn là những chuyến bay đi bay lại về Anh. Cụ thể, n

Vớ vai trò là một cựu cầu thủ nổi tiếng, t rang The Sun có được nguồn tin chia sẻ thêm: " David đã tham dự một số sự kiện, có bắt tay và ôm hôn người hâm mộ cũng như các nhân vật quan trọng của CLB". Một số nhân viên trong ekip của gia đình Beckhams bao gồm tài xế, vệ sĩ và nhân viên bảo vệ bắt đầu có vấn đề về sức khoẻ, một vài người trong số họ ốm rất nặng. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng, Victoria đã thực sự hoảng loạn và bắt cả gia đình phải cách ly nghiêm ngặt trong hơn 2 tuần bắt buộc theo quy định của chính phủ Anh.

Cặp đôi đã hồi phục Sức Khỏe và đền bù cho nhân viên.

Sau khi 2 vợ chồng hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, họ đã tiến hành công tác kiểm tra sức khoẻ của các nhân viên trong ekip thường xuyên hơn. Đáng chú ý, David và Victoria được cho là đã gửi gói chăm sóc sức khoẻ đặc biệt cho ít nhất 2 nhân viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một hành động rất có trách nhiệm của cặp đôi David - Victoria.

Liên lạc với đại diện của David Beckham để xác nhận thông tin, người này từ chối bình luận.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ