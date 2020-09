Cặp đôi ngã chổng vó xuống hồ nuôi tôm vì mải ôm hôn say đắm

Những chuyện dở khóc dở cười của các cặp đôi yêu nhau không phải là hiếm. Nhiều khi vì trong mắt chỉ có đối phương, quá chuyên tâm vào tình cảm mà họ rơi vào những tình huống, xấu hổ, khó đỡ vô cùng.

Như cặp đôi Trung Quốc này chẳng hạn, chỉ vì quá mải mê ôm hôn mà cả chàng và nàng cùng rơi thẳng xuống hồ nuôi tôm trước con mắt bất ngờ của biết bao người xung quanh. Nói rằng đây là nụ hôn đáng nhớ nhất trong cuộc đời cặp đôi này cũng chẳng ngoa.

Cụ thể mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cặp đôi ôm hôn nhau say đắm trên thành hồ nuôi tôm. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi khung cảnh xảy ra vụ việc có rất nhiều người xung quanh nhưng cặp đôi vẫn thoải mái vô tư thể hiện tình cảm của mình.

Lúc đầu, cô gái ngồi trên thành hồ còn chàng trai đứng từ trên cúi xuống hôn bạn gái đắm đuối. Sau đó, vì quá mỏi lưng nên chàng trai ngồi xuống thành hồ, bế bạn gái lên đùi mình để tiếp tục nụ hôn. Ai ngờ lúc này cặp đôi mất thăng bằng và rơi luôn xuống dưới hồ.

Rất may, do mực nước mặt hồ chỉ khoảng 85cm nên cặp đôi không bị nguy hiểm gì. Một cô gái ở gần đó khi thấy vụ việc đã chạy tới xem xét tình hình của hai người này. Tuy nhiên, cặp đôi có thể tự dậy và leo lên bờ sau đó.

Theo nhiều nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 15/9 tại một trang trại nuôi tôm ở thành phố Cơ Long, Đài Loan. Một nhân viên câu tôm cũng xác nhận vụ việc và cho biết, nguyên nhân có thể do chàng trai gầy hơn cô gái nên mất thăng bằng.



Đoạn clip ngay khi được đăng tải lên mạng đã thu hút sự chú ý lớn từ người xem, được chia sẻ và bình luận chóng mặt.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ