Cặp đôi "Riverdale" Cole Sprouse và Lili Reinhart chính thức xác nhận đã chia tay

Trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 19 tháng 8, nam diễn viên Cole Sprouse đã chia sẻ một bức ảnh của Lili và đăng dòng trạng thái nói về mối quan hệ đã kết thúc của họ. “Lili và tôi đã không còn bên nhau từ hồi tháng một năm nay, quyết định chia tay chính thức vào tháng Ba,” Cole viết. “Mối tình này là một trải nghiệm đáng kinh ngạc mà tôi đã có, tôi sẽ luôn cảm thấy may mắn và trân trọng rằng mình đã có cơ hội được yêu. Tôi cầu mong cô ấy không gì khác ngoài tình yêu và hạnh phúc tột cùng để tiến về phía trước. Đây là tất cả những gì tôi chia sẻ về chuyện này và mọi điều khác các bạn nghe thấy đều không quan trọng."

Cole Sprouse chính thức đăng đàn tuyên bố đã chia tay Lili Reinhart.

Anh ấy kết thúc tuyên bố của mình bằng cách ủng hộ và giúp quảng bá cho bộ phim sắp tới của cô ấy có tên "Chemical Hearts" sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 8. “Ngoài ra, bộ phim của cô ấy cũng sẽ sớm ra mắt!” anh ấy nói. "Tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ luôn tuyệt vời trong bộ phim này như mọi thứ khác cô ấy đã rừng làm."

Cặp đôi được cho là đã bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 2017 sau khi gặp nhau trên phim trường "Riverdale". Họ vẫn khá kín tiếng về các chi tiết cụ thể của cuộc sống hẹn hò của họ, mặc dù họ đã tham dự Met Gala cùng nhau vào năm 2018 và 2019. Tháng 7 năm ngoái đã rộ lên tin đồn rằng cả hai đã kết thúc mối quan hệ của họ và sau đó thì cả hai đều im lặng cho tới bây giờ.

Cặp đôi đã từng rất được yêu thích khi ở cạnh nhau.

Tuyên bố của Cole được đưa ra một ngày sau khi Lili chia sẻ với công ty giải trí Refinery29 về việc cô đã phải đối phó với chứng Trầm cảm và đau buồn hậu chia tay. “Tôi không thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi như thể, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Nó thật khó khăn và không có cách nào khác hơn là phải gắng gượng vượt qua nó, "Lili chia sẻ trong cuộc phỏng vấn và nhiều người cho rằng cô ấy đang nói về việc chia tay với Cole.

Sau chia tay Lili đã trải qua khoảng thời gian trầm cảm rất khó khăn.

Cô nói với Refinery29: “Tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình. Đại dịch này và việc cách ly xã hội đã giúp ích cho tôi theo một cách nào đó. Tôi đã học cách nhìn thấu bản thân và xem mình thực sự muốn gì từ đó tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngay cả cách tôi nghĩ cũng khác và tôi ít phán xét hơn và tôi cởi mở hơn khi gặp gỡ những người mới. Tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn với tư cách là một con người."

Lili lên tiếng đính chính về chia sẻ của mình trên tạp chí.

Tuy nhiên, trong một loạt các tweet, Lili giải thích rằng những từ đó "là về sự trầm cảm mà tôi đã cảm thấy trong vài tháng qua." Cô ấy nói thêm, “Tôi sẽ không bao giờ nói một cách thẳng thắn về điều gì đó cá nhân như chia tay. Đó là điều vô cùng riêng tư. ”

Theo Thanh Thùy/SKCĐ