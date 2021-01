Cặp đôi tí hon: Thầy giáo Nghệ An- người vợ Ninh Thuân và niềm hạnh phúc bình dị dù không thể có con

Trong Trailer tập 41 chương trình "Gõ cửa thăm nhà", cặp MC Đức Khuê và Ngọc Lan đã có chuyến thăm tới gia đình đôi vợ chồng thầy giáo tí hon Văn Hùng – Diễm My.

Người thầy "tí hon" nổi tiếng trên MXH là anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) và vợ là chị Lê Thị Diễm My (32 tuổi, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Sở dĩ, mọi người "yêu yêu" đặt cho biệt danh “cặp đôi tí hon" bởi anh Hùng chỉ cao 1,2 m, nặng 20 kg khi đã bước sang tuổi 32 và chị My - vợ anh cao 1m18, nặng 18kg, cả hai đều có ngoại hình giống như những trẻ nhỏ.

Vợ chồng "thầy giáo tí hon" xuất hiện trong chương trình truyền hình

Chia sẻ với 2 MC chương trình, thầy giáo Hùng cho biết do thiếu hooc môn sinh trưởng toàn diện nên bản thân mình và vợ chỉ như những đứa trẻ 5 – 6 tuổi, duy chỉ có đầu óc suy nghĩ như người trưởng thành.

Nhiều khi ra đường mọi người bắt gặp thường hay hỏi "Cháu đi đâu đấy?". Anh Hùng trả lời "Cháu đi làm" thì tất cả lại sửng sốt "Thằng như mày thì làm được cái gì?" điều này khiến anh không ít lần buồn phiền, chạnh lòng.

Anh Hùng không tránh khỏi phiền lòng trước những câu nói vô ý của mọi người

Tâm sự với MC Ngọc Lan về chuyện sinh con cái, chị Diễm My bộc bạch: "Em và chồng luôn đi khám Sức Khỏe định kỳ, cứ vào khám rồi ra là hai vợ chồng lại cười cười. Các bác sĩ nói siêu âm không ra, không thấy buồng trứng".

Khi được MC hỏi thêm, nếu phát hiện sớm căn bệnh này thì có chữa được không, vợ thầy giáo tí hon cho biết "Các bác sĩ bảo nếu phát hiện sớm, từ khi tuổi còn nhỏ nhỏ, khoảng mười mấy, các bạn đi tiêm hoóc môn thì có thể phát triển bình thường được, có thể có con. Chứ hơn hai mươi mấy thì không còn cách nào nữa, đành chấp nhận".

Do thiếu hụt hoóc môn sinh trưởng toàn diện nên cặp vợ chồng trẻ không thể có con

Dù cặp đôi không thể có con nhưng ở thời điểm hiện tại, cuộc sống gia đình của thầy giáo tí hon vẫn rất hạnh phúc. Giấc mơ làm mẹ không mỉm cười với chị Diễm My, nhưng chị vẫn là một người vợ tuyệt vời.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi "tí hon" khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ, chúc phúc

Theo tâm sự trong trailer của chương trình "Gõ cửa thăm nhà", được biết thầy giáo Hùng và chị Diễm My đang thuê nhà tại Hà Nội, cả hai ở cùng 3 người bạn khác.

Dù có khiếm khuyết về chiều cao, thế nhưng nghị lực phi thường của cả hai đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật khác có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Không ít người dùng MXH chia sẻ, họ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của vợ chồng thầy giáo Hùng, từ đó, biết tôn trọng, yêu thương những người kém may mắn

Vợ chồng anh Hùng - chị My có riêng kênh Youtube với đông đảo lượt theo dõi

"Thầy giáo tí hon" bày tỏ mong muốn mọi người sẽ sớm hiểu ra "người khuyết tật thì họ cũng là con người, họ đều có nhu cầu như những người khác".