Tin lời thầy phán có thai suốt 9 tháng, vác bụng bầu đi đẻ mới phát hiện sự thật ngỡ ngàng

Theo thông tin được chia sẻ từ Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên – Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức , trưa ngày 26/6, phòng khám sản của bệnh viện tiếp nhận chị Nguyễn Thị D. (SN 1988, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến xin nhập viện để sinh con. Cùng đi với chị D. có khoảng 7 người trong nhà mang theo túi xách, đầy đủ áo, quần, khăn, tã...

Kết quả siêu âm không có thai. (Ảnh: Bác sĩ Thuyên)

Chị D. nhập viện trong tình trạng bụng khá to, khệ nệ như người mang thai đến tháng đẻ. Chị nhập viện để chờ sinh thì được bác sĩ và nữ hộ sinh khẩn trương làm thủ tục và tiến hành khám xét chuyên khoa, siêu âm.



Từ kết quả thăm khám, bác sĩ thông báo trong bụng chị D. không có thai. Chị D. được siêu âm và xét nghiệm Beta HCG (đây là hormone được tiết ra từ bào thai) cho thấy nồng độ Beta HCG rất thấp. Kết quả siêu âm không có em bé nào trong ổ bụng.

Kết quả xét nghiệm chất b HCG rất thấp

Lúc này, gia đình mới "ngã ngửa" vì nhiều tháng qua thấy bụng to cứ ngỡ là chị D. có thai. Hai vợ chồng chị D. lấy nhau đã 7 năm nhưng chưa có con, đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.Nghe lời người mách đến khám một thầy lang chuyên chữa bệnh có thai ở huyện Thăng Bình, chị D. được cho uống thuốc rồi sau đó không có kinh và bụng cứ to dần nên cứ đinh ninh là có thai.



Ngặt một nỗi, ông thầy này quy định, đã chữa "thầy" thì không được đi chỗ khác, không được siêu âm. Vợ chồng anh chị kể lại, thời điểm trễ kinh được 4 tháng, hai vợ chồng "lén" đi siêu âm đã được bác sĩ trả lời là không có thai.



Lúc đem kết quả đến thắc mắc thì "thầy" thu giấy siêu âm và mắng một trận nên từ đó, hai vợ chồng không dám đi siêu âm nữa.



Chồng chị D. bức xúc kể lại, mỗi lần đến khám thì “thầy lang” không lấy tiền, chỉ nói muốn gửi bao nhiêu thì gửi. Nhưng lần cuối cùng “thầy” đưa cho 2 chai nước và lấy 5 triệu đồng rồi bảo uống vào để có con. Nhưng kết cục bác sĩ vẫn khẳng định không có cái thai nào cả.



Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên cho hay, cách đây khoảng 2 tuần, có hai vợ chồng đến bệnh viện xin điều trị động thai nhưng khi thăm khám cũng phát hiện không có thai. Cặp vợ chồng này cũng cho biết đã đi điều trị thai “tâm linh”.



Từ các trường hợp này, bác sĩ Thuyên khuyến cáo các cặp đôi hiếm muộn nên tới bệnh viện thăm khám. Tuyệt đối không nên chữa bệnh dân gian, nghe lời các "thầy lang" để rồi tiền mất tật mang.

