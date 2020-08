Tranh thủ ngủ cùng sếp già để 'đào mỏ', nữ nhân viên trẻ nhận ngay cái kết sợ đến già

Hương trẻ trung, xinh xắn, năm nay mới 23 tuổi và đang là kế toán cho một công ty tư. Dù xinh đẹp là thế nhưng Hương lại chẳng có người quen, ra trường phải long đong lận đận mãi mới tìm được công việc này qua mạng.



Đây là một công ty khá lớn, môi trường làm việc và lương lậu khá ổn. Đáng nói, sếp tổng đã gần 50 tuổi nhưng rất tài giỏi và phong độ. Dù công việc có vấn đề thế nào sếp đều có thể giải quyết xong xuôi khiến Hương cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.



Đặc biệt, Hương sướng rơn khi được sếp để mắt sau 1 thời gian làm việc. Cũng phải thôi, cô xinh đẹp, nóng Đặc biệt, Hương sướng rơn khi được sếp để mắt sau 1 thời gian làm việc. Cũng phải thôi, cô xinh đẹp, nóng bỏng đến vậy, còn thường xuyên ở lại làm về muộn để có thể gặp được sếp. Bên cạnh đó, mỗi khi có dịp gặp sếp để báo cáo kết quả công việc, Hương đều cố gắng chỉn chu và tự tin hết mức có thể.

Ảnh minh họa.



Thế rồi, chỉ vài tuần sau, sếp tổng bắt đầu thả thính, cưa cẩm Hương. Sau khi tìm hiểu cô cũng biết được lão sếp dù có vợ nhưng đã ly hôn được vài năm. Bởi vậy, cô suy tính không thể về làm 'chính thất' thì cũng phải bòn rút được chút tiền rồi cao chạy xa bay.



Vì lấy lòng gái đẹp, lão sếp chẳng tiếc tiền mua những món đồ sang chảnh, đắt tiền tặng cho Hương. Tuy nhiên, cô biết thế này là chưa đủ nên đều khéo léo từ chối những khi sếp rủ đi du lịch riêng.



Tuy nhiên, 'chạy trời không khỏi nắng' khi trong một lần liên hoan công ty, Hương say rượu và đã nhanh chóng ngả vào lòng lão sếp. Sau hôm đó, cô phát hiện cứ mỗi lần 'lên giường', sếp lại hào phóng và dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Thế là kế hoạch của Hương thay đổi, cô tính toán sẽ... tranh thủ ngủ cùng sếp già để 'đào mỏ' thêm cho đỡ bõ công.

Ảnh minh họa.



Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, thái độ của sếp bỗng lạnh nhạt hơn hẳn. Đến khi trộm nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau, Hương mới chết lặng khi biết lão sếp là tay chơi chính hiệu, thường xuyên cưa cẩm nhân viên nữ mới trong công ty, đến khi chán thì bỏ. Thời gian gần đây, công ty mới có nhân viên mới vừa ngây thơ lại xinh đẹp, có lẽ đã lọt vào mắt xanh của lão sếp rồi.



Đến khi về bàn làm việc, Hương bất ngờ khi thấy phía trên là tờ đơn cho thôi việc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô sốc vô cùng, cô cứ tưởng mình là người chủ động trong cuộc chơi này, ai ngờ lại bị lật mặt và đá đau đến thế.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ