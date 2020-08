Thông thạo đường đi lối lại trên biên giới, cặp nam nữ cấu kết đưa 9 cô gái xuất cảnh trái phép

Hai đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép được xác định là Phùng Lở Mẩy (SN 1989) và Phùng Láo Tả (SN 1995; cùng ngụ xã A Mú Sung, huyện Bát Xát).

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục tại khu vực biên giới thuộc thôn Phù Lao Chải (xã A Mú Sung), ngày 4/8, Tổ công tác Đồn Biên phòng A Mú Sung bắt giữ một nhóm gồm 9 người đang chuẩn bị vượt biên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Khi bị tổ công tác bao vây, một số người trong nhóm nào tháo chạy. Tuy nhiên, do đã có chuẩn bị trước nên tổ công tác dễ dàng bắt giữ và đưa tất cả về Đồn Biên phòng A Mú Sung để điều tra.

Qua đấu tranh, đối tượng Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả khai nhận, do thông thạo đường đi lối lại ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc nên đã cấu kết tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tả và Mẩy đã thừa nhận hành vi đưa người vượt biên sang Trung Quốc trái phép

Hai đối tượng này đưa tất cả 9 cô gái có độ tuổi từ 18 đến 19 tuổi trú tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Kiên Giang, Hải Phòng sang Trung quốc.

Theo điều tra, đây không phải lần đầu tiên Mẩy và Tả đưa người vượt biên trái phép. Trước đó, 2 đối tượng này đã 2 lần đưa 23 người khác vượt biên trót lọt và thu về 7.250 Nhân dân tệ.

Cũng tại Lào Cai, vào cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại P.Phước Đông, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, trú tại xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để làm rõ hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhàn sau đó móc nối với Hưng thuê ô tô từ TP Nha Trang lên Lào Cai đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chở vào TP Hồ Chí Minh. Mỗi chuyến đi, Nhàn chi cho Hưng 23 triệu đồng, giữ lại 2 triệu.

Đến ngày 27/7, Nhàn và Hưng dang chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong địa phận Việt Nam thì bị Công an TP Lào Cai phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra phát hiện, Nhàn và Hưng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.