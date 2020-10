Cập nhật diễn biến mới nhất bão số 9: Bão số 9 càn quét miền Trung cuốn phăng hàng trăm mái nhà

Quảng Ngãi: Đầu giờ sáng 28-10, tại Bình Châu đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Huyện đảo Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9

Bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền

Biển động mạnh từ sáng sớm nay tại miền Trung

Mưa lớn và gió mạnh trên đất liền

Đến thời điểm hiện nay, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc một số mái nhà của người dân và trụ sở một số cơ quan. Hiện nay, toàn bộ huyện đảo Lý Sơn đã bị mất điện.





Mái hiên ở một nhà dân ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị gió thổi bay văng ra xa

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi đã có 314 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng, trong đó thị xã Đức Phổ là 300 nhà, Trà Bồng 10 nhà và Sơn Tây 4 nhà.

Một cây cổ thụ lớn bị bật gốc đổ

CSGT tuần tra và cắt dọn cây ngã thông đường

Đà Nẵng: Sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng gió bắt đầu giật mạnh. Đặc biệt, tại các tuyến đường ven biển gió mạnh, mưa to, sóng biển cao khoảng 3-5m.

Cây đổ hàng loạt ngay từ sáng sớm

Nhiều cây xanh bị quật đổ

Các cây cầu đều bị chặn, cấm người đi qua; một số khu vực có cây đổ ngã; vật dụng, bảng biển quảng cáo bị gió thổi bay, phá hỏng.

Một sân khấu ở Đà Nẵng bị gió quật tơi tả

Đến 7h50 đã có nhà bị tốc mái tôn, ngoài ra, đã xảy ra vụ nổ trạm biến áp ở các khu dân cư ven biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu.

Một số biển hiệu bị gió cuốn bay, mái tôn nhà dân bị tốc, bay ngổn ngang



Phú Yên: Đến 8h sáng nay, Phú Yên có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gió giật mạnh. Tại các tuyến phố chính của thành phố Tuy Hòa như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Nguyễn Công Trứ, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, một số mái tôn, biển hiệu quảng cáo, lều bạt của người dân bị gió thổi bay...

Tình hình bão số 9 hiện nay

Theo Phương Hoa/SKCĐ