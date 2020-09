Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tiếp tục tăng, xăng RON95-III chạm ngưỡng 14.984 đồng/lít

Giá dầu thế giới

Tính đến sáng nay, giá xăng dầu thế giới có sự tăng nhẹ. Theo đó, giá dầu thô Brent tăng 1,72 USD so với hôm qua và hiện đang ở mức 42,37 USD/thùng.

Giá dầu WTI tăng 1,80 USD so với hôm qua, hiện ở mức 40,50 USD/thùng.

Bão Sally đổ bộ ở ngoài khơi Bờ Vịnh đã làm sản lượng dầu và khí đốt của Mỹ giảm 25% trong ngày 15/9.

Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết, sản lượng dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 9,5 triệu thùng trong ngày 13/9.

Giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ

Tuy nhiên, các nhà sản xuất và kinh doanh dầu vẫn lo ngại việc giá các loại nhiên liệu sẽ tăng mạnh trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Hiện giá xăng dầu thế giới sáng nay 17/9 có giá như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 10) đang có giá ở ngưỡng 39,16 USD/thùng.

Giá dầu Brent (giao tháng 10) có giá 41,35 USD/thùng.

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 12) có giá 28,32 JPY/thùng

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước bắt đầu được Liên Bộ Công Thương điều chỉnh từ 15h chiều ngày 11/9. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1, cụ thể, giá xăng dầu được điều chỉnh như sau:

Giá xăng E5RON92 đang ở mức 14.266 đồng/lít, giảm 143 đồng/lít

Giá xăng RON95-III đang ở mức 14.984 đồng/lít, giảm 130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S đang ở mức 11.518 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít.

Giá dầu hỏa đang ở mức 9.593 đồng/lít, giảm 532 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S đang ở mức 10.943 đồng/kg.

Giá xăng trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi giá xăng thế giới

Ở Việt Nam, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trong ngày hôm nay 17/9 có sự điều chỉnh như sau:



Giá xăng A95 dao động trong khoảng 15.080 - 15.380 đồng/lít.

Giá xăng E5 ở mức 14.260 – 14.540 đồng/lít.

Giá dầu DO đạt mức 11.910 – 12.140 đồng/lít.

Dầu hỏa có giá 9.590 – 9.780 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay giữ đà tăng vọt

