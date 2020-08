Cập nhật lịch trình tiếp xúc hàng chục người của 4 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến các chợ Đà Nẵng

Your browser does not support HTML5 video.

Dị nhân Trung Quốc nhào lộn 25 lần liên tiếp chỉ bằng 1 ngón tay

Li Junxin, chủ một cửa hàng bán thịt ở Lai Vu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến nhiều người kinh ngạc khi thực hiện 25 lần nhào lộn liên tiếp chỉ bằng một ngón tay.