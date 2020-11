Ám ảnh thủ đoạn kẻ giết người phân xác giấu vali ở quận 7: Chuốc bia bạn say mèm rồi ra tay sát hại

Như đã đưa tin, trưa ngày 28/11 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) khi người này đang lẩn trốn ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.



Jeong In Cheol được xác định là nghi phạm Jeong In Cheol được xác định là nghi phạm giết người chặt xác phi tang, giấu trong vali được phát hiện ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tối 27/11 gây xôn xao dư luận. Danh tính nạn nhân là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc, bạn của Cheol).

Đến ngày 29/11, Cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Jeong In Cheol về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Jeong In Cheol khi bị bắt giữ

Được biết, Jeong In Cheol đã đăng ký lưu trú tại địa chỉ CC 1 – 2 - 41 Garden Plaza Phú Mỹ Hưng, khu phố 4 (phường Tân Phong, quận 7). Sau đó, nghi phạm thuê căn nhà số 24 (đường số 3, khu dân cư Him Lam) - cũng là hiện trường phát hiện thi thể - để làm trụ sở công ty Creata Việt Nam, hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay.

Dù công ty này do người khác đứng tên đại diện Pháp luật nhưng Jeong In Cheol mới là giám đốc, điều hành và quyết định tất cả. Công ty chuyên cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm Hàn nhưng thực chất lại là môi giới đa lĩnh vực.





Theo Vietnamnet , sau khi bị bắt giữ Jeong In Cheol đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng do công ty làm ăn thua lỗ, đứng trước nguy cơ phá sản và bị vỡ nợ nên đã nghĩ đến việc giết người cướp tài sản. Đối tượng đầu tiên mà hắn ta nghĩ đến chính là người bạn đồng hương lắm tiền nhiều của.

Để thực hiện ý đồ của mình, Jeong In Cheol đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Cụ thể, chiều tối 26/11 Jeong In Cheol đã rủ Han Tong Duk đến trụ sở công ty của mình (khi đó đã thông báo trả lại cho chủ nhà và đang dọn dẹp đồ đạc). Khi đó, nạn nhân đi ô tô KIA đến nhà Cheol (đây vốn là chiếc xe đi thuê để tiện đi lại ở Việt Nam), tại nhà Jeong In Cheol cả hai đã cùng nhau uống bia, trò chuyện.

Sau khi chuốc cho Han Tong Duk say mèm, nằm bất động thì gã hung thủ dùng tay bóp mũi, miệng đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Jeong In Cheol dùng kiềm cộng lực và hai cưa tay đã chuẩn bị sẵn để phân xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào các túi nilon màu đen.

Hiện trường vụ phân xác

Tiếp đến, Jeong In Cheol cho phần thân nạn nhân vào vali hồng, vứt trong nhà vệ sinh tầng 1 cùng cưa tay và kiềm động lực. Đây cũng là hiện trường phân xác nạn nhân của Jeong In Cheol. Còn 3 túi nilon chứa thi thể khác, gã này mang lên nhà vệ sinh tầng 3 và vứt ở đó.

Sau khi gây án, Jeong In Cheol còn lục soát, lấy đi của nạn nhân 2 lượng vàng và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Tiếp đến, hắn ta lau dọn sạch dấu vết, lấy xe KIA của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo một nguồn tin, Công an hiện đang tình nghi và tiến hành giám định liệu Jeong In Cheol có bỏ thuốc an thần cực mạnh vào bia để nạn nhân uống hay không? Bên cạnh đó, Jeong In Cheol khai báo chỉ gây án một mình và không có ai giúp sức nhưng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn tiếp tục điều tra liệu một số người bạn của hung thủ có 'che giấu tội phạm' hay không?



