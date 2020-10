Hiện trường nơi 13 chiến sĩ bị mất tích sau sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được tiếp cận kịp thời

Cuối chiều 14/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường khu vực sạt lở núi làm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế ). Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 12/10 đã khiến công tác tìm kiếm nạn nhân trở nên khó khăn vì khối lượng đất đá đổ xuống quá lớn.

Để có thể thực hiện công tác cứu hộ vụ sạt lở rất nghiêm trọng này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động tất cả mọi lực lượng triển khai khẩn trương mọi phương án có thể để tiếp cận hiện trường, cứu hộ nạn nhân. Hướng cứu hộ tiếp cận từ 3 mũi: Đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.

Hiện trường vụ sạt lở

Sau khi tiếp nhận và ghi nhận hiện trường, Ban chỉ huy tiền phương đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện san gạt đất để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Mặc dù khi tiếp cận được tới nơi thì trời đã xế chiều xẩm tối nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được khẩn trương triển khai.

Khoảng 17h40, 4 chiếc xe cứu thương và nhiều xe của lực lượng cứu hộ đã chạy ra khỏi khu vực xảy ra sạt lở vì trời đã quá tối để tiếp tục. Hiện, công tác tìm kiếm tung tích của những người mất tích còn lại vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai bằng các phương tiện lẫn chó nghiệp vụ.

Hướng đường thủy do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đã vượt đường rừng có hiệu qủa. Đội cứu hộ di chuyển bằng ca nô, thuyền từ lòng hồ thủy điện Hương Điền (tại xã Hương Bình, huyện Phong Điền) để vận chuyển hàng hóa tiếp viện cho những công nhân đang tập trung ở Thủy điện Rào Trăng 4.

Đội cứu hộ tập trung đông đủ để kịp thời ứng cứu các nạn nhân

Vào khoảng 13h ngày 14/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 người gặp nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông.

Khoảng hơn 14 giờ, đoàn cứu hộ đường thủy tiếp cận được nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Tại đây đoàn đã gặp được 19 người, gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam (trong đó có một phụ nữ, quê tỉnh Quảng Trị). Tất cả không ai bị thương, đã được đưa lên bờ và chuyển về Bệnh viện để kiểm tra Sức Khỏe





Theo Thanh Thùy/SKCĐ