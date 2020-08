Loạt outfit và phụ kiện chục nghìn đô của BLACKPINK trong MV Ice Cream khiến fan không khỏi sốc nặng

Đúng 11h (giờ Việt Nam) ngày 28/8, cả mạng xã hội nổ tung bởi siêu phẩm "Ice Cream" của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức được 'xuất xưởng'. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm nay của 4 nàng sau khi tung MV single "How You Like That" vào ngày 26/6 vừa qua.

MV là một bữa tiệc của âm nhạc, visual và thời trang thu hút hàng triệu người xem chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng. Không chỉ đu đưa theo giai điệu bắt tai của bài hát, người hâm mộ còn không thể rời mắt khỏi gu thời trang "sang - xịn - mịn" của BLACKPINK. Quả không hổ danh là 4 mẩu "đại sứ thương hiệu" cho 4 hãng thời trang cao cấp, MV "Ice Cream" hiện lên như một bữa tiệc đồ hiệu khiến fan ngắm đã mắt không thôi. Và màn bóc giá khủng khiến các BLINK cũng phấn khích không kém.

LISA

Mở màn với "búp bê sống" Lisa là loạt phụ kiện giá khủng tới từ thương hiệu BVLGARI. Ngay sau khi thực hiện bộ ảnh với thương hiệu này, cô em út đã ngay lập tức được hãng đắp trang sức từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào trong MV lần này.

Trong poster D-day trước "giờ hoàng đạo" ra MV, fan không khỏi lóa mắt bởi chiếc vòng hình oval đính đá và điểm xuyết hai viên màu ngọc bích cực "chanh xả" trên cổ Lisa. Xem giá mới ngỡ ngàng làm sao, "sương sương" 38,500$ (khoảng gần 900 triệu VNĐ).

Dây chuyền 900 triệu tới từ BVLGARI.

Những tưởng chiếc vòng gần 1 tỷ đồng đã là "khủng" quá rồi nhưng chỉ là phần mở màn nhẹ nhàng cho loạt trang sức BVLGARI trăm triệu của Lisa trong MV "Ice Cream". Chiếc đồng hồ BVLGARI cùng kiểu dáng xoắn và mặt hình quả trứng đặc trưng của thương hiệu này mà Lisa diện có giá 41,200$ (khoảng 954 triệu VNĐ).

Đồng hồ giá khủng của BVLGARI.

Món phụ kiện giá "mềm" nhất mà Lisa được tài trợ tới từ BVLGARI là chiếc vòng cổ dây mảnh đính đá sắc màu trị giá 14,200$ (khoảng 329 triệu VNĐ).

Dây chuyền giá "mềm" 300 triệu.

Item thời trang đầu tiên được soi giá của Lisa là chiếc quần short tới từ thương hiệu Alessandra Rich có giá 500$ (khoảng 11,5 triệu đồng VNĐ).

Quần short đan dây của Alessandra Rich.

JENNIE

"Đại sứ thương hiệu Chanel" Jennie Kim lựa chọn cho mình bộ trang phục với điểm nhấn là chiếc đai kẹp quần của thương hiệu này có giá 2,135$ (khoảng gần 50 triệu VNĐ) và thắt lưng dây xích cũng tới từ Chanel trị giá 2,025$ (khoảng 46 triệu VNĐ). Chiếc áo ren bèo nhún như một chiếc kẹo bông tới từ thương hiệu Lirika Matoshi 150$ (gần 3,5 triệu VNĐ).

Set đồ trăm triệu của Jennie.

Có vẻ lần này các nàng BLACKPINK chuộng phụ kiện hơn trang phục vì thành viên nào cũng chọn nhẫn, vòng xa xỉ trong khi quần áo giá lại "bèo" hơn hẳn. Chiếc nhẫn 4,950$ (khoảng hơn 110 triệu VNĐ) của Jennie tới từ thương hiệu Stephen Webster cũng gia nhập hàng ngũ này.

Chiếc nhẫn đắt hơn cả trang phục của Jennie.

JISOO

Hội chị em "dính lời nguyền" mua trang sức trăm triệu nay có thêm sự tham gia của Jisoo với chiếc khuyên tai của thương hiệu Cartier trị giá 3,900$ (khoảng 90 triệu VNĐ) và bộ đôi dây chuyền cũng tới từ thương hiệu này có giá lần lượt 24,000$ (khoảng 560 triệu VNĐ) và 18,400$ (khoảng 426 triệu VNĐ).

Set đồ cực chi tiết của Jisoo.

Loạt phụ kiện của Dior gồm mũ "ngốn" 760$ (khoảng 17 triệu VNĐ) và quần short đai in tên thương hiệu có giá 1,000$ (khoảng 23 triệu VNĐ).

Vẫn cho thương hiệu nội địa Hàn Quốc một cơ hội, Jisoo lựa chọn dây chuyền của Merry, Motive Korea có giá "mềm" chỉ 45,000 KRW (khoảng hơn 800 nghìn VNĐ).

Vòng cổ nội địa Hàn.

ROSÉ

"Cô gái Úc" sexy nhất hội với set đồ len móc chưa tới 100$ (khoảng 2,3 triệu VNĐ) nhưng vẫn sang chảnh lạ nhờ thần thái ngút ngàn.

Set đồ cực cute tới từ FLUFFY chỉ vỏn vẹn 85$.

Đại sứ của Saint Laurent không lựa chọn trang sức "khủng" mà chỉ diện kính mát mắt mèo 420$ (khoảng 9,7 triệu VNĐ). Chiếc áo croptop chó đốm tới từ Ashley Williams có giá 375$ (khoảng 8,7 triệu VNĐ).

Đại sứ Saint Laurent lên tiếng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ