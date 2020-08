Cập nhật phong cách nhậu mùa COVID-19 khi các nhà hàng thực hiện đúng chủ trương giãn cách

Những ngày dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn và chưa hạ nhiệt này, người dân các tỉnh thần đã dần nâng cao cảnh giác hơn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Tại Hà Nội , quy định tại các quán ăn, quán cà phê, nhà hàng phải giãn cách 1m đã được cơ quan chức năng đưa ra. Bên cạnh việc giãn cách thì nhiều quán còn cẩn thận trang bị thêm cả vách ngăn giữa 2 người đối diện nhau. Đây được xem là phương pháp ngăn chặn tiếp xúc trực tiếp hiệu quả giữa 2 người khi ngồi dùng bữa bên ngoài tại các hàng quán.

Các quán nhậu đã bắt đầu lắp tấm chắn và giãn cách theo đúng quy định.

Mới đây, cư dân mạng đã rầm rộ chia sẻ hình ảnh "dở khóc dở cười" khi các quán bia thực hiện giãn cách 1m phòng COVID-19. Khách không quá đông vì các bàn được bố trí khá thưa theo đúng quy chuẩn. Bên cạnh đó, giữa 2 khách đối diện còn có một vách ngăn có kính. Hình ảnh này khác xa với những quán bia mà chúng ta vẫn thường thấy.

Khi chưa có dịch, hình ảnh các bàn nhậu luôn có 6-8 người, cùng ăn uống, chuyện trò rôm rả là điều hết bình thường. Nhưng nay điều ấy đã không còn nữa với những quy định mới nhằm bảo đảm an toàn và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Kiểu vách ngăn này không những có ở quán bia mà các quán ăn như quán phở, quán ăn vặt, quán mỳ, bún cũng có Cách làm tương tự để đảm bảo không bị xử phạt.

Phong cách nhậu mới khiến nhiều người tròn mắt, bật cười.

Bên cạnh làm vách ngăn thì các quán cũng đã chuẩn bị sẵn chai nước rửa tay để mọi người có thể vệ sinh tay trước và sau khi ra khỏi quán. Nhìn chung các quán ăn, nhà hàng đều hợp tác trong việc phòng chống dịch.

Những màn cụng ly nảy lửa, trò chuyện rôm rả nay đã phần nào bị ảnh hưởng và trở nên bất tiện hơn. Tuy nhiên phần lớn ý kiến của cộng đồng mạng đều ủng hộ biện pháp tình thế này. Thay vì đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, việc mỗi người dân có ý thức hơn và ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch sẽ là phương pháp mà nhiều người muốn thực hiện hơn.

Khách hàng cho rằng các tấm chắn vẫn quá cao.





Tuy nhiên, nhiều khách hàng cũng góp ý các hàng quán nên đặt tấm chắn thấp hơn để giảm thiểu nguy cơ có giọt bắn lọt quá. Hiện các quán nhậu đang sắp xếp vách ngăn khá cao để khách hàng vẫn có thể duy trì văn hóa "cụng ly" mỗi khi đi nhậu.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ